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    Победительница Евровидения перепугала всех, рухнув с лестницы

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    Евровидение-2018: победа Израиля (188)

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    В сети появилось видео падения израильской певицы Нетты Барзилай с лестницы на международном музыкальном соревновании Евровидение-2018. Запись опубликована на YouTube.
    канал NewMusik в youtube

    В сети появилось видео падения израильской певицы Нетты Барзилай с лестницы на международном музыкальном соревновании Евровидение-2018. Запись опубликована на YouTube.

    Певица Нетта Барзилай (Израиль), победившая в финале международного конкурса Евровидение-2018, отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции после окончания церемонии награждения.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Доигралась. Нетта из Израиля победила на Евровидении

    Отмечается, что инцидент произошел после выступления исполнительницы в первом полуфинале конкурса, на котором Нетта заняла первое место с 283 баллами.

    На кадрах видно, как певица спускается по лестнице под бурные возгласы фанатов. В какой-то момент Нетта отпускает перила, чтобы помахать поклонникам, но тут же спотыкается и падает. Ей помогают подняться, после чего она останавливается, как ни в чем ни бывало, чтобы все-таки поприветствовать свою группу поддержки.

    По итогам финала международного песенного конкурса Евровидение, который впервые проходил в Португалии, победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy. На втором месте оказалась певица из Кипра Элени Фурейре, исполнившая композицию Fuego. Третье место занял австриец Сезар Сэмпсон с песней Nobody But You. Украинец Melovin занял 17 место.

    По правилам конкурса Евровидение проходит в стране прошлогоднего победителя, однако выбор города остается на усмотрение правительства.

    Смотрите также: "Вампир" Melovin укусил ведущую Евровидения

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