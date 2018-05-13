Стало известно, какое место на Евровидении занял представитель Украины

Eurovision Song Contest

По общим результатам голосования — жюри и зрителей Melovin набрал 130 баллов.

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Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy, передает корреспондент РИА Новости.

Финальное шоу Евровидения состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

Евровидение в этом году впервые проходило в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт!"), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

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