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    Назван победитель Евровидения - 2018

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    Евровидение-2018: определился победитель конкурса (177)

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    Отмечается, что согласно итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта.
    Представительница Израиля
    Скриншот видео

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy, передает корреспондент РИА Новости.

    Выступление участницы из Великобритании
    Скриншот видео
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    Финальное шоу Евровидения состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

    Евровидение в этом году впервые проходило в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт!"), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

    Смотрите также: Выступления победителей второго полуфинала Евровидения-2018

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