Конфуз на Евровидении: у британской певицы вырвали микрофон на сцене

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КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В финале Евровидения во время выступления участницы из Великобритании Сюзанны Мари Корк, известной как SuRie, произошел неприятный инцидент.

Один из зрителей выбежал на сцену и отобрал у певицы микрофон.

— Mark Savage (@mrdiscopop) 12 мая 2018 г.

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Охрана оперативно задержала нарушителя.

Певица не растерялась и продолжила выступление, однако Европейский вещательный союз все же решил, что артистка из Великобритании с песней "Storm" из-за инцидента будет выступать снова.

Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт!"), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

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