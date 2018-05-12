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    Конфуз на Евровидении: у британской певицы вырвали микрофон на сцене

    Тема:

    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина (175)

    (обновлено: )101911
    Один из зрителей выскочил на сцену во время выступления участницы из Великобритании Сюзанны Мари Корк и вырвал из рук певицы микрофон.
    Выступление участницы из Великобритании
    Скриншот видео

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В финале Евровидения во время выступления участницы из Великобритании Сюзанны Мари Корк, известной как SuRie, произошел неприятный инцидент.

    Один из зрителей выбежал на сцену и отобрал у певицы микрофон.

    Охрана оперативно задержала нарушителя.

    Певица не растерялась и продолжила выступление, однако Европейский вещательный союз все же решил, что артистка из Великобритании с песней "Storm" из-за инцидента будет выступать снова. 

    Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт!"), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

    Смотрите также: Выступления победителей второго полуфинала Евровидения-2018

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    Выступление участницы из Великобритании
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
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