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    ДТП в Белоруссии. Состояние детей не позволяет вывезти их в Украину

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    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии (10)

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    Родители пострадавших рассказали, что поездка в Польшу была туристической, ее организовали для школьников из Сумской области. В программе значился товарищеский матч, отсюда и появилась информация, что дети — футболисты.
    Белорусская больница
    tut.by

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Состояние пострадавших в ДТП в Белоруссии детей из Украины не позволяет перевезти их на родину с помощью медицинской авиации, заявил в понедельник генеральный консул Украины в Бресте Анатолий Диденко.

    Группа детей из Украины возвращалась через Белоруссию из Польши. Один из перевозивших их микроавтобусов попал в аварию под белорусским Каменцем (Брестская область). Авария произошла в воскресенье около 7 утра. Шестеро украинцев в возрасте 13-15 лет были госпитализированы с тяжелыми травмами, 12-летний мальчик скончался на месте происшествия. Все пострадавшие дети находятся в больнице в Бресте. Действия водителя микроавтобуса, который допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении погрузчиком, квалифицированы следствием по уголовной статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", мужчина, гражданин Украины, задержан.

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    gaibrest.by
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    "По состоянию на данный момент, врачи считают, что они (пострадавшие дети — ред.) не подлежат транспортировке", — сказал в Бресте дипломат, комментируя предложение украинской медицинской авиации доставить на родину пострадавших детей авиатранспортом. Слова консула приводит белорусский портал tut.by. Он добавил, что пока нет необходимости в направлении в Брест медиков из Украины.

    Диденко сообщил, что на данный момент украинские дипломаты занимаются решением вопросов, связанных с размещением и питанием родственников пострадавших, большинство из которых уже приехали в Белоруссию.

    Родители пострадавших рассказали, что поездка в Польшу была туристической, ее организовали для школьников из Сумской области. В программе значился товарищеский матч, отсюда и появилась информация, что дети — футболисты, говорится в статье. Со ссылкой на родителей в сообщении портала говорится, что транспорт из Польши выехал ночью, а маршрут был выбран через Белоруссию, чтобы "объехать платную дорогу, которая идет по Польше".

    В туристическую поездку ехали около 25 украинских детей на четырех микроавтобусах. Не попавших в ДТП детей после происшествия разместили в Каменецком районе, после ночлега они выехали в Украину.

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