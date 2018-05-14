ДТП в Белоруссии. Состояние детей не позволяет вывезти их в Украину

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Состояние пострадавших в ДТП в Белоруссии детей из Украины не позволяет перевезти их на родину с помощью медицинской авиации, заявил в понедельник генеральный консул Украины в Бресте Анатолий Диденко.

Группа детей из Украины возвращалась через Белоруссию из Польши. Один из перевозивших их микроавтобусов попал в аварию под белорусским Каменцем (Брестская область). Авария произошла в воскресенье около 7 утра. Шестеро украинцев в возрасте 13-15 лет были госпитализированы с тяжелыми травмами, 12-летний мальчик скончался на месте происшествия. Все пострадавшие дети находятся в больнице в Бресте. Действия водителя микроавтобуса, который допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении погрузчиком, квалифицированы следствием по уголовной статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", мужчина, гражданин Украины, задержан.

"По состоянию на данный момент, врачи считают, что они (пострадавшие дети — ред.) не подлежат транспортировке", — сказал в Бресте дипломат, комментируя предложение украинской медицинской авиации доставить на родину пострадавших детей авиатранспортом. Слова консула приводит белорусский портал tut.by. Он добавил, что пока нет необходимости в направлении в Брест медиков из Украины.

Диденко сообщил, что на данный момент украинские дипломаты занимаются решением вопросов, связанных с размещением и питанием родственников пострадавших, большинство из которых уже приехали в Белоруссию.

Родители пострадавших рассказали, что поездка в Польшу была туристической, ее организовали для школьников из Сумской области. В программе значился товарищеский матч, отсюда и появилась информация, что дети — футболисты, говорится в статье. Со ссылкой на родителей в сообщении портала говорится, что транспорт из Польши выехал ночью, а маршрут был выбран через Белоруссию, чтобы "объехать платную дорогу, которая идет по Польше".

В туристическую поездку ехали около 25 украинских детей на четырех микроавтобусах. Не попавших в ДТП детей после происшествия разместили в Каменецком районе, после ночлега они выехали в Украину.

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