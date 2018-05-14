Международная трагедия: кровавое ДТП с юными футболистами-украинцами в Беларуси

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Трагедия в Беларуси

В воскресенье, 13 мая, в Беларуси на 54 км трассы "Каменец-Шерешево-Свислочь" произошла страшная трагедия – разбилась украинская юношеская команда по футболу.

В аварии погиб мальчик из Сум 2005 года рождения, еще шестеро были госпитализированы. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Начальник Управления молодежи и спорта Сумской ОГА Дмитрий Лантушенко сообщил, что дети из Сумской области были в неофициальной поездке якобы для обмена опытом.

"Ни одну сумскую команду официально на соревнования за границу не отправляли. Всего было два или три автобуса с детьми", – рассказал Лантушенко.

Футбольная команда была сборная: дети в ней были из разных населенных пунктов Сумщины, но в основном – якобы из Великописаревского района.

По предварительной информации Госавтоинспекции области, авария произошла в результате столкновения микроавтобуса с погрузчиком. Сами водители не пострадали.

gaibrest.by На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии

"По предварительной информации, водитель 1976 года рождения, гражданин Украины, за рулем автомобиля "Рено Мастер"совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении", — проинформировали в ГАИ.

На данный момент почти всех пострадавших в ДТП украинцев перевезли из местной больницы в Брест, сообщил первый замминистра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Ребенок, который после аварии находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, прооперирован в Каменецкой ЦРБ.

"Помощь ему оказана в полном объеме, после стабилизации состояния он переведен в Брестскую областную больницу", — цитирует БЕЛТА белорусских чиновников.

gaibrest.by На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии

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"Я даю высокую оценку оказанию медицинской помощи, тому, что было сделано в этот трагический момент: пациенты были вовремя доставлены в Каменецкую центральную районную больницу и затем уже доставлены сюда, в областную больницу города Бреста. Областные специалисты справились в полной мере", — сказал первый замминистра в эфире телеканала ОНТ.

gaibrest.by На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии

Авиация начеку. Реакция украинских властей

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования юным украинским футболистам, пострадавшим в ДТП, и их семьям.

"Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате ДТП в Белоруссии. Поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter в воскресенье.

В свою очередь премьер Владимир Гройсман заверил, что детям будет оказана вся необходимая помощь, и в случае необходимости распорядился даже подключить авиацию.

"Медицинская авиация ГСЧС начеку. При необходимости дети получат всю необходимую помощь", — подчеркнул премьер.

Другие случаи

За последний год это уже далеко не первое резонансное ДТП с детьми.

17 февраля 2018 года под Киевом разбилась маршрутка, которая везла школьников в цирк.

Авария произошла на трассе Киев — Одесса в районе Глевахи: автомобиль "ВАЗ Нива", разворачиваясь в запрещенном месте, столкнулась с микроавтобусом Mercedes Sprinter, перевозившим школьников.

От мощного удара "Ниву" отбросило на 20 метров, а маршрутка слетела в кювет. Обломки автомобилей разлетелись на десятки метров.

В результате ДТП госпитализировали 9 детей и трех взрослых из микроавтобуса. Пассажир "Нивы" погиб на месте, а водитель умер в больнице.

По данному факту было открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

23 декабря 2017 года в Словакии автобус с украинцами попал в серьезное ДТП: в пригороде Кошице столкнулись микроавтобус "Renault Master" и легковой автомобиль "Suzuki Ignis".

По предварительной информации словацких правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения.

В микроавтобусе (на польской регистрации) находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.

26 сентября 2017 года в Изюме автобус с детьми разбился об опору моста через Северский Донец.

В результате пострадали 23 гражданина, среди них 10 детей.

Свидетели произошедшего рассказали, что при въезде на мост грузовик пытался объехать маршрутку, автобус "повело" и он врезался в опору моста.

По материалам из открытых источников интернет