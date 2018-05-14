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    Международная трагедия: кровавое ДТП с юными футболистами-украинцами в Беларуси

    Тема:

    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии (8)

    (обновлено: )179
    Поездка за границу для украинской детской футбольной команды по футболу закончилась страшной трагедией: их микроавтобус столкнулся с автопогрузчиком. Один ребенок погиб, еще шестеро получили тяжелые травмы.
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    gaibrest.by

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Трагедия в Беларуси 

    В воскресенье, 13 мая, в Беларуси на 54 км трассы "Каменец-Шерешево-Свислочь" произошла страшная трагедия – разбилась украинская юношеская команда по футболу.

    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    gaibrest.by
    Первые кадры с места ДТП с юными футболистами из Украины под Брестом

    В аварии погиб мальчик из Сум 2005 года рождения, еще шестеро были госпитализированы. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 

    Начальник Управления молодежи и спорта Сумской ОГА Дмитрий Лантушенко сообщил, что дети из Сумской области были в неофициальной поездке якобы для обмена опытом.

    "Ни одну сумскую команду официально на соревнования за границу не отправляли. Всего было два или три автобуса с детьми", – рассказал Лантушенко.

    Футбольная команда была сборная: дети в ней были из разных населенных пунктов Сумщины, но в основном – якобы из Великописаревского района.

    По предварительной информации Госавтоинспекции области, авария произошла в результате столкновения микроавтобуса с погрузчиком. Сами водители не пострадали.

    gaibrest.by
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии

    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    gaibrest.by
    Хроника 13 мая: ДТП с украинскими детьми в Белоруссии, стрельба во Львове
    "По предварительной информации, водитель 1976 года рождения, гражданин Украины, за рулем автомобиля "Рено Мастер"совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении", — проинформировали в ГАИ.

    На данный момент почти всех пострадавших в ДТП украинцев перевезли из местной больницы в Брест, сообщил первый замминистра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич

    Ребенок, который после аварии находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, прооперирован в Каменецкой ЦРБ.

    "Помощь ему оказана в полном объеме, после стабилизации состояния он переведен в Брестскую областную больницу", — цитирует БЕЛТА белорусских чиновников.

    gaibrest.by
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии

    Смотрите также: Появились первые кадры с места ДТП автобуса с детьми под Москвой

    "Я даю высокую оценку оказанию медицинской помощи, тому, что было сделано в этот трагический момент: пациенты были вовремя доставлены в Каменецкую центральную районную больницу и затем уже доставлены сюда, в областную больницу города Бреста. Областные специалисты справились в полной мере", — сказал первый замминистра в эфире телеканала ОНТ.

    gaibrest.by
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии

    Авиация начеку. Реакция украинских властей

    Президент Петр Порошенко выразил соболезнования юным украинским футболистам, пострадавшим в ДТП, и их семьям. 

    "Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате ДТП в Белоруссии. Поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter в воскресенье.

    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua
    В Киеве в результате ДТП парализовало важную магистраль

    В свою очередь премьер Владимир Гройсман заверил, что детям будет оказана вся необходимая помощь, и в случае необходимости распорядился даже подключить авиацию.  

    "Медицинская авиация ГСЧС начеку. При необходимости дети получат всю необходимую помощь", — подчеркнул премьер. 

    Другие случаи 

    За последний год это уже далеко не первое резонансное ДТП с детьми. 

    17 февраля 2018 года под Киевом разбилась маршрутка, которая везла школьников в цирк. 

    Авария произошла на трассе Киев — Одесса в районе Глевахи: автомобиль "ВАЗ Нива", разворачиваясь в запрещенном месте, столкнулась с микроавтобусом Mercedes Sprinter, перевозившим школьников. 

    От мощного удара "Ниву" отбросило на 20 метров, а маршрутка слетела в кювет. Обломки автомобилей разлетелись на десятки метров.

    В результате ДТП госпитализировали 9 детей и трех взрослых из микроавтобуса. Пассажир "Нивы" погиб на месте, а водитель умер в больнице. 

    По данному факту было открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

    ДТП в Запорожье
    061.ua
    В Запорожье в ДТП столкнулись 10 авто и маршрутка

    23 декабря 2017 года в Словакии автобус с украинцами попал в серьезное ДТП: в пригороде Кошице столкнулись микроавтобус "Renault Master" и легковой автомобиль "Suzuki Ignis".  

    По предварительной информации словацких правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения.

    В микроавтобусе (на польской регистрации) находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.

    26 сентября 2017 года  в Изюме автобус с детьми разбился об опору моста через Северский Донец.  

    В результате пострадали 23 гражданина, среди них 10 детей. 

    Свидетели произошедшего рассказали, что при въезде на мост грузовик пытался объехать маршрутку, автобус "повело" и он врезался в опору моста. 

    По материалам из открытых источников интернет 

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