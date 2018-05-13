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    ДТП с украинскими детьми в Белоруссии. Гройсман связался с послом

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    Как сообщил премьер, он связался с послом в Беларуси по ситуации с украинскими детьми: "Медицинская авиация ГСЧС начеку. При необходимости дети получат всю необходимую помощь".
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман связался с послом Украины в Республике Беларусь Игорем Кизимом по поводу ситуации с пострадавшими в ДТП украинскими детьми. Об этом сам Гройсман написал в Twitter.

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    "Связался с послом в Беларуси по ситуации с нашими детьми. Медицинская авиация ГСЧС начеку. При необходимости дети получат всю необходимую помощь", — отметил премьер.

    Детская футбольная команда из Украины возвращалась с соревнований через Белоруссию из Польши, когда один из перевозивших футболистов микроавтобусов попал в авариюпод белорусским Каменцем Брестской области.

    В аварии погиб один ребенок, шестеро с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. Позже в больницу в Бресте перевели всех кроме одного мальчика, который находился в очень тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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