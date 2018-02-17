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    Очевидец выложил видео столкновения автобуса со школьниками и "Нивы"

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    Водитель сделал на видеорегистратор запись момента смертельного ДТП на трассе Киев - Одесса. В субботу, 17 февраля, там разбился микроавтобус, который перевозил школьников в цирк.
    Видео "Киев Оперативный"

    При смертельной аварии на трассе Киев — Одесса погибли два человека, девять школьников получили повреждения.

    ДТП произошло в районе населенного пункта Глеваха. Водитель автомобиля "Нива" решил резко развернуться через три полосы, в результате чего в него врезался микроавтобус, который перевозил группу школьников. Дети направлялись в киевский цирк.

    Уже известно, что погибшие — это водитель и пассажир "Нивы".

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