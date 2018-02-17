Очевидец выложил видео столкновения автобуса со школьниками и "Нивы"

Видео "Киев Оперативный"

При смертельной аварии на трассе Киев — Одесса погибли два человека, девять школьников получили повреждения.

ДТП произошло в районе населенного пункта Глеваха. Водитель автомобиля "Нива" решил резко развернуться через три полосы, в результате чего в него врезался микроавтобус, который перевозил группу школьников. Дети направлялись в киевский цирк.

Уже известно, что погибшие — это водитель и пассажир "Нивы".

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