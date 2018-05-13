Минздрав Белоруссии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП украинцах

КИЕВ, 13 мая – РИА Новости Украина. Почти всех пострадавших в ДТП под белорусским Каменцем украинцев перевезли из местной больницы в Брест, сообщил в воскресенье первый заместитель министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

Детская футбольная команда из Украины возвращалась с соревнований через Белоруссию из Польши, когда один из перевозивших футболистов микроавтобусов попал в аварию под белорусским Каменцем Брестской области. По предварительной информации Госавтоинспекции области, водитель 1976 года рождения, гражданин Украины, совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, водители не пострадали.

По информации минздрава Белоруссии, шестеро детей с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Я даю высокую оценку оказанию медицинской помощи, тому, что было сделано в этот трагический момент: пациенты были вовремя доставлены в Каменецкую центральную районную больницу и затем уже доставлены сюда, в областную больницу города Бреста. Областные специалисты справились в полной мере", — сказал первый замминистра в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, сейчас главная задача белорусских медиков — оказать каждому ребенку максимально возможную помощь.

Как уточнил телеканал, в больнице в Каменце продолжает оставаться один из пострадавших в ДТП детей. "Один – в крайне тяжелом состоянии. Мальчик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а потому перевозить его из Каменецкой районной больницы было рискованно", — пояснялось в сюжете.

По информации телеканала, родители некоторых пострадавших уже выехали в Белоруссию, где возбуждено уголовное дело в связи с ДТП.

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