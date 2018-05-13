Юные футболисты из Украины попали в ДТП в Белоруссии, погиб ребенок

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Юные украинские футболисты пострадали в ДТП под белорусским Каменцом в Брестской области, один ребенок погиб, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.

"Бригады белорусских врачей из Минска и Бреста выехали сегодня утром в Каменецкий район для оказания помощи детям, пострадавшим в аварии на трассе Каменец – Шерешево — Свислочь. По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что "один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу". По данным белорусского минздрава, у всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Министр здравоохранения Белоруссии Валерий Малашко взял ситуацию под личный контроль, заявив, что "лучшие врачи Белоруссии и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям".

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Как отметили в пресс-службе, в воскресенье часть пострадавших детей будет переведена в брестскую областную больницу.

По данным Госавтоинспекции области, авария произошла в воскресенье около 7 утра (совпадает с киевским) на 54-м км автодороги Р-98 Каменец – Шерешево — Свислочь, вблизи деревни Мартынюки. По предварительной информации, водитель 1976 года рождения, гражданин Украины, управляя автомобилем марки Renault Master, совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении.

Ранее в Румынии пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в ДТП. В результате аварии пострадали четыре человека, они госпитализированы.