Появились детали ДТП с футболистами из Украины в Белоруссии

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. ДТП, в котором пострадали юные украинские футболисты и один погиб, произошло под белорусским Каменцом, когда футбольная команда ехала через Белоруссию из Варшавы в Киев.

По данным ГАИ, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, по результатам работы которых будут установлены обстоятельства и причины ДТП.

Как говорится в сообщении белорусского минздрава, из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков, в ее составе — нейрохирург, травматолог, реаниматолог и другие специалисты, а из Минска в Каменец — детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог.

Для решения организационных вопросов и проведения консультации в Брест направился первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Как отметили в пресс-службе, в воскресенье часть пострадавших детей будет переведена в брестскую областную больницу.

"Бригады белорусских врачей из Минска и Бреста выехали сегодня утром в Каменецкий район для оказания помощи детям, пострадавшим в аварии на трассе Каменец – Шерешево — Свислочь. По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авария произошла в воскресенье около 7 утра (совпадает с киевским) на 54-м км автодороги Р-98 Каменец – Шерешево — Свислочь, вблизи деревни Мартынюки. По предварительной информации, водитель 1976 года рождения, гражданин Украины, управляя автомобилем марки Renault Master, совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении.

По данным минздрава, "один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу". У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.