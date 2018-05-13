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    Появились детали ДТП с футболистами из Украины в Белоруссии

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    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии (4)

    (обновлено: )51901
    Один ребенок погиб, еще шестеро детей с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Авария произошла, когда футбольная команда ехала через Белоруссию из Варшавы в Киев.
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    gaibrest.by

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. ДТП, в котором пострадали юные украинские футболисты и один погиб, произошло под белорусским Каменцом, когда футбольная команда ехала через Белоруссию из Варшавы в Киев.

    По данным ГАИ, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, по результатам работы которых будут установлены обстоятельства и причины ДТП.

    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    gaibrest.by
    Первые кадры с места ДТП с юными футболистами из Украины под Брестом

    Как говорится в сообщении белорусского минздрава, из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков, в ее составе — нейрохирург, травматолог, реаниматолог и другие специалисты, а из Минска в Каменец — детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог.

    Для решения организационных вопросов и проведения консультации в Брест направился первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

    Как отметили в пресс-службе, в воскресенье часть пострадавших детей будет переведена в брестскую областную больницу.

    "Бригады белорусских врачей из Минска и Бреста выехали сегодня утром в Каменецкий район для оказания помощи детям, пострадавшим в аварии на трассе Каменец – Шерешево — Свислочь. По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что авария произошла в воскресенье около 7 утра (совпадает с киевским) на 54-м км автодороги Р-98 Каменец – Шерешево — Свислочь, вблизи деревни Мартынюки. По предварительной информации, водитель 1976 года рождения, гражданин Украины, управляя автомобилем марки Renault Master, совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении.

    По данным минздрава, "один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу". У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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