наверх
13.05.201815:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На место смертельного ДТП в Белоруссии приехал украинский консул

    Тема:

    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии (4)

    (обновлено: )86
    Начальник управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что украинский консул прибыл на место ДТП, в котором погиб один ребенок, еще шесть пострадали.
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    gaibrest.by

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Украинский консул работает на месте ДТП в Белоруссии, в котором пострадали украинцы, сообщил в воскресенье начальник управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

    Смотрите также: Первые кадры с места ДТП с юными футболистами из Украины под Брестом

    "ДТП в Белоруссии. Пострадали украинцы. Консул на месте происшествия совместно с местными властями принимают первоочередные меры", — написал Кирилич в своем микроблоге в Twitter.

    ​Ранее в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии сообщила, что юные украинские футболисты пострадали в автоаварии под белорусским Каменцом (Брестская область), один ребенок погиб.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Певица Нетта Барзилай
    Евровидение-2018: определился победитель конкурса
    Вход на канал "Интер" очищают от осады Нацкорпуса
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    На месте резни в Париже, 12 мая 2018
    Резня в Париже