На место смертельного ДТП в Белоруссии приехал украинский консул

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Украинский консул работает на месте ДТП в Белоруссии, в котором пострадали украинцы, сообщил в воскресенье начальник управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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"ДТП в Белоруссии. Пострадали украинцы. Консул на месте происшествия совместно с местными властями принимают первоочередные меры", — написал Кирилич в своем микроблоге в Twitter.

ДТП у Білорусі. Постраждали українці. Консул на місці події спільно з місцевою владою вживають першочергових заходів. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 13 мая 2018 г.

​Ранее в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии сообщила, что юные украинские футболисты пострадали в автоаварии под белорусским Каменцом (Брестская область), один ребенок погиб.