Трудности перевода. Премьер Израиля "оскорбил" победительницу Евровидения

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети поздравил победительницу Евровидения 2018 Нетта Барзилай, но в переводе на другие языки его поздравление оказалось оскорбительным.

Поздравление было опубликовано на его странице в Twitter.

Нетаньяху назвал певицу "Капаро", то есть "дорогая", "милая", но переводчик перевел это слово как "Ты ж корова" на английский и русский языки.

Пользователи сети в основном посмеялись с ошибки, не придав ей особого значения. Другие, знающие иврит, объяснили тонкости перевода и неоднозначность слова.

"Чтобы не было каких-либо путаниц: он называет Нетту "Капаро", что похоже на названия домашнего животного, но это хорошее жаргонное слово, которое мы используем для описания друг друга", – объяснил пользователь сети в комментариях.

Напомним, в этом году Евровидение выиграла участница от Израиля Нетта Барзилай.