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    Культура

    Трудности перевода. Премьер Израиля "оскорбил" победительницу Евровидения

    (обновлено: )7910
    Нетаньяху назвал певицу "Капаро", то есть "дорогая", "милая", но переводчик перевел это слово как "Ты ж корова" на английский и русский языки.
    Певица Нетта Барзилай
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети поздравил победительницу Евровидения 2018 Нетта Барзилай, но в переводе на другие языки его поздравление оказалось оскорбительным.

    Евровидение-2018. Финал. Певица Нетта Барзилай (Израиль)
    REUTERS Pedro Nunes
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    Поздравление было опубликовано на его странице в Twitter.

    Нетаньяху назвал певицу "Капаро", то есть "дорогая", "милая", но переводчик перевел это слово как "Ты ж корова" на английский и русский языки.

    Пользователи сети в основном посмеялись с ошибки, не придав ей особого значения. Другие, знающие иврит, объяснили тонкости перевода и неоднозначность слова.

    "Чтобы не было каких-либо путаниц: он называет Нетту "Капаро", что похоже на названия домашнего животного, но это хорошее жаргонное слово, которое мы используем для описания друг друга", – объяснил пользователь сети в комментариях.

    Напомним, в этом году Евровидение выиграла участница от Израиля Нетта Барзилай.

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