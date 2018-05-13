Cледующее Евровидение пройдет в Иерусалиме - премьер Израиля

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил певицу Нетту Барзилай с победой на Евровидении и пообещал, что конкурс в следующем году пройдет в Иерусалиме.

"Нетта, ты принесла большую славу Израилю! В следующем году — в Иерусалиме!" — написал глава правительства в своем Twitter.

נטע, את כפרה אמיתית. הבאת הרבה כבוד למדינת ישראל! לשנה הבאה בירושלים! 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/l0z6QF7lS9 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 12 мая 2018 г.

​По итогам финала международного песенного конкурса Евровидение, который впервые проходил в Португалии, победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy. На втором месте оказалась певица из Кипра Элени Фурейре, исполнившая композицию Fuego. Третье место занял австриец Сезар Сэмпсон с песней Nobody But You. Украинец Melovin занял 17 место.

По правилам конкурса Евровидение проходит в стране прошлогоднего победителя, однако выбор города остается на усмотрение правительства.

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Иерусалим — непризнанная столица Израиля. Его статус — одно из главных препятствий в урегулировании арабо-израильского конфликта. Как палестинцы, так и мировое сообщество считают восточную часть города оккупированной территорией. По этой причине все посольства расположены в Тель-Авиве. При этом Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского диппредставительства. Это решение вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в нескольких государствах арабского мира.