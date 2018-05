Данилко подвел итоги Евровидения

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Украинский певец и продюсер Андрей Данилко считает, что организаторы Евровидения решили изменить ситуацию, когда самые высокие баллы получают, как правило, Украина и Россия. По его мнению, появилось "некое указание" вернуть конкурс "в Старую Европу из славянской части".

Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy, украинский представитель Melovin занял 17 место.

"Когда два года назад мы с Иной Белоконь (сценическая мама Сердючки – Ред.) объявляли от Украины результаты голосования, нам было сказано назвать Эстонию. Хотя мне их участники не понравились, и я не понимал, почему их. Я считаю, что есть все-таки какая-то установка продюсеров конкурса. Обратите внимание, что, когда в этот раз объявляли результаты голосования жюри, несколько стран шло вровень – не было кого-то одного, который выбивался вперед. Наверное, это делали для того, чтобы как можно дольше сохранять интригу до зрительского голосования. Это все-таки режиссура, и с точки зрения проведения телеконкурса это правильно", — заявил он в комментарии изданию "Вести".

По его словам, Евровидение — это праздник, куда люди приезжают отдыхать, а не оценивать вокал и ноты. В одном интервью Нетты Данилко прочитал, что, готовя свой номер, она в некоторой степени основывалась на выступлении Сердючки, потому что "это был задор и веселье".

Кроме того, Данилко не понимает критериев, согласно которым жюри разных стран выставляют свои оценки: "Мы с компанией смотрели Евровидение как футбол – взяли пиво, а потом один из друзей предложил после выступления писать на бумажках, кто на чью победу ставит. Но я отказался от этой игры, потому что есть какие-то вещи, которые происходят абсолютно непредсказуемо. В первую очередь, оценки от жюри: непонятно, по каким критериям они оценивают, и почему именно эти люди сидят там. И в этот раз я не понимаю, почему в нашем жюри, например, была Христина Соловей? Скорее, в жюри должны быть люди, которые участвовали в Евровидении или имели к этому конкурсу какое-то отношение. Мне показалось, что существует некое указание вернуть конкурс в Старую Европу из славянской части".

Певец также высоко оценил выступление Melovin. "Выступление нашего Мэловина я считаю достойным – он ни на кого не был похож. А его глаз, рояль в виде раскрывающегося гроба и горящая лестница точно запомнятся", — заключил Данилко.

Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Финальное шоу Евровидения состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран.

По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.