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    Данилко подвел итоги Евровидения

    Тема:

    Евровидение-2018: определился победитель конкурса (182)

    (обновлено: )69601
    По мнению Андрея Данилко, выступление Melovin было "достойным". При этом певец допустил существование "некоего указания" вернуть Евровидение "в Старую Европу из славянской части".
    Андрей Данилко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Украинский певец и продюсер Андрей Данилко считает, что организаторы Евровидения решили изменить ситуацию, когда самые высокие баллы получают, как правило, Украина и Россия.  По его мнению, появилось "некое указание" вернуть конкурс "в Старую Европу из славянской части".

    Ключевые моменты финала Евровидения-2018. Видео
    Eurovision Song Contest/Youtube
    Ключевые моменты финала Евровидения-2018

    Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy, украинский представитель Melovin занял 17 место.

    "Когда два года назад мы с Иной Белоконь (сценическая мама Сердючки – Ред.) объявляли от Украины результаты голосования, нам было сказано назвать Эстонию. Хотя мне их участники не понравились, и я не понимал, почему их. Я считаю, что есть все-таки какая-то установка продюсеров конкурса. Обратите внимание, что, когда в этот раз объявляли результаты голосования жюри, несколько стран шло вровень – не было кого-то одного, который выбивался вперед. Наверное, это делали для того, чтобы как можно дольше сохранять интригу до зрительского голосования. Это все-таки режиссура, и с точки зрения проведения телеконкурса это правильно", — заявил он в комментарии изданию "Вести".

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    По его словам, Евровидение — это праздник, куда люди приезжают отдыхать, а не оценивать вокал и ноты. В одном интервью Нетты Данилко прочитал, что, готовя свой номер, она в некоторой степени основывалась на выступлении Сердючки, потому что "это был задор и веселье". 

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    Кроме того, Данилко не понимает критериев, согласно которым жюри разных стран выставляют свои оценки: "Мы с компанией смотрели Евровидение как футбол – взяли пиво, а потом один из друзей предложил после выступления писать на бумажках, кто на чью победу ставит. Но я отказался от этой игры, потому что есть какие-то вещи, которые происходят абсолютно непредсказуемо. В первую очередь, оценки от жюри: непонятно, по каким критериям они оценивают, и почему именно эти люди сидят там. И в этот раз я не понимаю, почему в нашем жюри, например, была Христина Соловей? Скорее, в жюри должны быть люди, которые участвовали в Евровидении или имели к этому конкурсу какое-то отношение. Мне показалось, что существует некое указание вернуть конкурс в Старую Европу из славянской части".

    Финал Евровидения-2018. Онлайн
    Канал Eurovision Song Contest в Youtube
    Финал Евровидения-2018

    Певец также высоко оценил выступление Melovin. "Выступление нашего Мэловина я считаю достойным – он ни на кого не был похож. А его глаз, рояль в виде раскрывающегося гроба и горящая лестница точно запомнятся", — заключил Данилко. 

    Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Финальное шоу Евровидения состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран.

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    По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

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