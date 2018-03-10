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    Лиссабон (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Букмекеры назвали победителя Евровидения-2018
    20:05 04.03.2018
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    По мнению букмекеров, Беларусь, которую на Евровидении-2018 представит украинец ALEKSEEV, - на 14 месте. Украина пока разместилась на 20 позиции.
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    Кличко отдал ключ от Киева португальцам 
    17:46 29.01.2018
    421
    В Лиссабоне 29 января состоялась церемония жеребьевки стран-участниц Евровидения-2018. На ней выступил мэр Киева Виталий Кличко, который передал символический ключ от Киева мэру Лиссабона.
    Ведущие Евровидения-2018
    Ведущими "Евровидения-2018" стали четыре женщины 
    18:12 09.01.2018
    391
    Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо стали ведущими прямых эфиров во время Евровидения-2018 в Лиссабоне.
    Взрыв в Лиссабоне
    В Лиссабоне произошел взрыв: есть раненые
    15:37 14.08.2017
    127
    Инцидент произошел в Алфаме – старейшем историческом районе Лиссабона, популярном среди туристов. Квартиру, где прогремел взрыв, снимала пара из Германии. Они находятся в тяжелом состоянии.
    Лиссабон. Архивное фото
    Взрыв произошел в жилом доме в Лиссабоне, есть пострадавшие
    02:00 14.08.2017
    50
    На момент взрыва в доме находились 13 человек. Два человека находятся в тяжелом состоянии. По словам помощника мэра столицы Карлоса Кастро, среди пострадавших могут быть иностранцы.
    Появился промо-ролик Евровидения-2018 в Португалии
    Появился проморолик Евровидения-2018 в Португалии 
    12:59 26.07.2017
    164Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Евровидение в 2018 году пройдет в столице Португалии Лиссабоне, сообщается на сайте конкурса. Проморолик к международному песенному конкурсу появился на канале Eurovision Song Contest в Youtube.
    Победителем конкурса Евровидение-2017 стал португалец Сальвадор Собрал
    Определен город, в котором пройдет Евровидение-2018
    04:46 26.07.2017
    260Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Первый и второй полуфиналы конкурса, который пройдет в столице Португалии Лиссабоне, запланированы на 8 и 10 мая, финал - на 12 мая 2018 года.
    Папа Римский Франциск
    Папа Римский причислил к лику святых двух детей
    20:16 13.05.2017
    326
    Слова Папы Римского Франциска были встречены аплодисментами многих тысяч католиков, собравшихся, чтобы лично увидеть обряд канонизации в ходе мессы.
    Игроки Бенфики празднуют победу над дортмундской Боруссией
    "Бенфика" обыграла "Боруссию" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    00:03 15.02.2017
    83
    Матч, прошедший во вторник в Лиссабоне, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев, отличился Костас Митроглу. Ответная встреча состоится 8 марта в Дортмунде.
    Лиссабон. Архивное фото
    Самолет РФ с журналистами кремлевского пула на борту сломался в Лиссабоне
    04:48 19.11.2016
    290
    По предварительной информации, после устранения поломки самолет вылетит в Лиму, однако, скорее всего, он прибудет в столицу Перу вечером 19 ноября, уже после начала саммита АТЭС.
    Драка футбольных фанатов. Видео
    Драка футбольных фанатов перед матчем "Бенфика" - "Динамо" в Лиссабоне 
    13:05 02.11.2016
    724
    По словам одного из очевидцев, у одного из киевлян вылетел телефон, который в итоге схватил фанат "Бенфики" и убежал. В результате преследования фанат "Динамо" наткнулся на болельщиков португальского клуба.
    Бенфика vs Динамо
    Фанаты устроили драку перед матчем "Бенфика" - "Динамо" в Лиссабоне
    11:45 02.11.2016
    742
    По словам одного из очевидцев, у одного из киевлян вылетел телефон, который в итоге схватил фанат "Бенфики" и убежал. В результате преследования фанат "Динамо" наткнулся на болельщиков португальского клуба.
    Бенфика vs Динамо
    "Бенфика" vs "Динамо". Самые яркие моменты матча 
    02:20 02.11.2016
    279
    Гол у победителей забил Эдуардо Сальвио с пенальти на 45-й минуте. У киевлян на 69-й минуте пенальти не забил Жуниор Мораэш. "Бенфика" набрала 7 очков и сравнялась с лидирующим в группе "Наполи".
    Бенфика vs Динамо. Обзор матча
    "Бенфика" vs "Динамо". Обзор матча 
    01:28 02.11.2016
    404
    Футболисты "Бенфики" на своем поле обыграли киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Бенфика" набрала 7 очков и сравнялась с лидирующим в группе "Наполи". Далее идут турецкий "Бешикташ" (6) и "Динамо" (1).
    Гол Сальвио в ворота киевского Динамо. Видео
    Гол Сальвио в ворота киевского "Динамо" 
    22:49 01.11.2016
    173
    Португалец Эдуардо Сальвио с пенальти забил гол в ворота киевского "Динамо" на последней минуте первого тайма. Матч проходит в Лиссабоне на стадионе "Да Луж".
    Киевское Динамо 1 ноября провело поединок четвертого тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА против Бенфики
    "Динамо" U-19 обыграло "Бенфику" и вышло в плей-офф лиги УЕФА
    19:58 01.11.2016
    141
    Матч состоялся в Сейшале на одном из полей тренировочной базы "Бенфики". Поединок завершился победой киевлян со счетом 2:1. "Динамо" гарантировало себе место в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.
    Матч киевского Динамо с Бенфикой на НСК Олимпийский
    "Динамо" в Лиссабоне попытается выиграть у "Бенфики" в матче ЛЧ
    10:15 01.11.2016
    297
    После трех туров в активе подопечных Сергея Реброва всего одно очко, поэтому победа в Португалии киевлянам жизненно необходима. Положение киевлян несколько усугубляется и тем, что в Лиссабон не полетели Ярмоленко, Силва и Гармаш.
    Матч киевского Динамо с Бенфикой на НСК Олимпийский
    Букмекеры прочат победу "Бенфике" в матче ЛЧ против "Динамо"
    19:38 31.10.2016
    69
    Поражение в поединке против "Бенфики" может досрочно лишить "Динамо" шансов на выход в плей-офф Лиги Чемпионов - в случае, если в матче "Бешикташа" и "Наполи" одна из команд одержит победу.
    Украинская гимнастка грациозно завоевала два золота Кубка мира. Видео
    Украинская гимнастка завоевала два "золота" Кубка мира 
    07:57 21.03.2016
    201
    Как отмечается, в воскресенье прошли индивидуальные финалы в отдельных видах, а также завершилось командное многоборье. Ризатдиновой не было равных в упражнениях с булавами и лентой.
    Поражение Зенита в Лиге чемпионов. Все голы матча. Видео
    Поражение "Зенита" в Лиге чемпионов. Все голы матча 
    22:29 09.03.2016
    261
    Футболисты санкт-петербургского "Зенита" проиграли лиссабонской "Бенфике" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по итогам двух встреч вылетели из турнира.
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    Представительница Эстонии на Евровидении-2018 Элина Нечаева
    Букмекеры назвали победителя Евровидения-2018
    20:05 04.03.2018
    2364
    По мнению букмекеров, Беларусь, которую на Евровидении-2018 представит украинец ALEKSEEV, - на 14 месте. Украина пока разместилась на 20 позиции.
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