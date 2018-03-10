По словам одного из очевидцев, у одного из киевлян вылетел телефон, который в итоге схватил фанат "Бенфики" и убежал. В результате преследования фанат "Динамо" наткнулся на болельщиков португальского клуба.
По словам одного из очевидцев, у одного из киевлян вылетел телефон, который в итоге схватил фанат "Бенфики" и убежал. В результате преследования фанат "Динамо" наткнулся на болельщиков португальского клуба.
Футболисты "Бенфики" на своем поле обыграли киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Бенфика" набрала 7 очков и сравнялась с лидирующим в группе "Наполи". Далее идут турецкий "Бешикташ" (6) и "Динамо" (1).
После трех туров в активе подопечных Сергея Реброва всего одно очко, поэтому победа в Португалии киевлянам жизненно необходима. Положение киевлян несколько усугубляется и тем, что в Лиссабон не полетели Ярмоленко, Силва и Гармаш.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам одного из очевидцев, у одного из киевлян вылетел телефон, который в итоге схватил фанат "Бенфики" и убежал. В результате преследования фанат "Динамо" наткнулся на болельщиков португальского клуба.
Футболисты "Бенфики" на своем поле обыграли киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Бенфика" набрала 7 очков и сравнялась с лидирующим в группе "Наполи". Далее идут турецкий "Бешикташ" (6) и "Динамо" (1).