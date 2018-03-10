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    Георгий Тука

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 257
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    Георгий Тука
    Тука назвал Рубана "пешкой" и заявил о политическом крыле террористов
    00:53 10.03.2018
    238Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По словам заместителя министра Георгия Туки, с Рубаном действовала группа людей, политическая группировка, потому что все дальнейшие действия должны были привести к каким-управляемым последствиям.
    Георгий Тука
    Тука: Москаль должен быть уволен!
    23:27 22.02.2018
    1571Политический кризис: страна в тупике
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука убежден, что Геннадий Москаль должен быть уволен, если "в Администрации президента и в Кабинете министров есть мужчины".
    Георгий Тука
    Тука о списке запрещенных к ввозу в Донбасс товаров с Украины
    14:16 21.02.2018
    4834Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что в нынешних условиях проще создать список запрещенных товаров для ввоза на неподконтрольный Донбасс, чем расписывать все, что можно.
    Георгий Тука
    Тука предлагает Украине диктатуру сейчас "ради демократии в будущем"
    13:45 12.02.2018
    620
    Георгий Тука отметил, что он не может сказать, что в Украине сейчас демократия, а само государство слабое.
    Мобильный оператор Vodafone
    Донбасс остается без связи. Vodafone не получил гарантии безопасности
    04:16 01.02.2018
    776Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По данным замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, "Трехсторонняя контактная группа в Минске так и не смогла получить гарантий безопасности для ремонтников "Vodafone-Украина".
    Допрос спикера Верховной Рады Андрея Парубия в Оболонском районном суде
    Хроника 24 января: форум в Давосе, новые требования Венгрии, допрос Парубия
    09:20 25.01.2018
    792
    Накануне председатель Рады Андрей Парубий дал показания в суде над экс-президентом Януковичем, Венгрия выдвинула Украине новые требования из-за закона об образовании, к тому же были задержаны бывшие участники АТО, готовившие покушение на Авакова.
    Георгий Тука
    Тука анонсировал изменение одного правила перевозки товаров в Л/ДНР
    15:52 24.01.2018
    489
    Власти Украины планируют пересмотреть максимальную стоимость товаров, которые разрешено перевозить через линию соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил Георгий Тука.
    Паспорт гражданина Украины
    Тука сообщил об изменении порядка выдачи паспортов для жителей ДНР и ЛНР
    15:39 24.01.2018
    5068Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По информации замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, приобретено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения.
    Георгий Тука
    Тука сдвинул примерные сроки следующего обмена пленными в Донбассе
    22:14 20.01.2018
    309Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что в контексте обмена пленными речь идет о феврале-марте, "скорее даже о феврале".
    Георгий Тука
    Тука назвал примерные сроки следующего обмена пленными в Донбассе
    12:24 03.01.2018
    443Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Следующий этап обмена пленными в Донбассе может состояться в январе или феврале, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
    Георгий Тука
    Тука: выборы в "воюющей стране" нужно отложить на 5-10 лет
    09:38 21.12.2017
    2616
    В условиях продолжающегося вооруженного конфликта выборы будут работать только на дальнейший разрыв и еще большее разъединение Украины, поэтому их следует на определенный период отменить, считает Георгий Тука.
    Георгий Тука
    В Кабмине опасаются, что Коломойский отомстит за арест своих активов
    03:18 21.12.2017
    3541Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, "Игорь Коломойский является владельцем целого эшелона "чемоданов компромата".
    Георгий Тука
    Тука прокомментировал уход россиян из СЦКК
    09:56 20.12.2017
    2129Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, выход России из СЦКК приведет к ухудшению гуманитарной ситуации в Донбассе.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль пообещал "набить Туке морду": в Закарпатье нет сепаратизма
    17:35 18.12.2017
    866Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что регион не находится под оккупацией, а венгерская община никакой угрозы Украине не несет.
    Георгий Тука
    Что будет с Донбассом без помощи ООН? Опрос экспертов
    15:29 10.12.2017
    1692Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Замминистра Георгий Тука заявил, что продовольственная программа ООН на Донбассе была важной частью помощи, и без нее будет сложно обойтись, а эксперт-международник Анна Шелест считает, что Украина выпала из приоритетов ООН по предоставлению помощи.
    Георгий Тука
    Тука считает, что Киеву нужно "раздробить Россию на части"
    11:37 10.12.2017
    1158
    Как заявил замглавы министерства Украины по оккупированным территориям Георгий Тука, политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому нужно стремиться раздробить Россию на части.
    Переселенцы в волонтерском центре. Архивное фото
    Куда несешься ты, переселенец, дай ответ?
    07:51 30.11.2017
    2138Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Не существует никаких мощных государственных механизмов для поддержки внутренне перемещенных лиц. И тот факт, что количество бедствующих переселенцев существенно сократилось, возможно, объясняется просто: эти люди покидают Украину.
    Акция протеста переселенцев возле Верховной Рады
    Тука просит Раду разрешить переселенцам из Донбасса голосовать на местных выборах
    17:09 28.11.2017
    213
    Закон, ограничивающий избирательные права переселенцев, был принят Верховной Радой в 2015 году: они могут избирать президента и частично голосовать на выборах народных депутатов.
    Георгий Тука
    Тука рассказал, какие пять областей Украины могут войти в состав РФ
    11:20 28.11.2017
    161790
    Как заявил заместитель министра по вопросам беженцев Георгий Тука, Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Закарпатская области могут войти в состав России, если Украина смирится с потерей Донбасса.
    Георгий Тука об агентах Кремля. Видео
    Тука о вездесущих "агентах Кремля" в Украине 
    03:50 28.11.2017
    2912
    По словам заместителя министра, "агенты вражеского государства присутствуют на всей территории Украины": в СМИ, во властных структурах, в правоохранительных органах, в неправительственных организациях.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Георгий Тука
    Тука о списке запрещенных к ввозу в Донбасс товаров с Украины
    14:16 21.02.2018
    4834
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что в нынешних условиях проще создать список запрещенных товаров для ввоза на неподконтрольный Донбасс, чем расписывать все, что можно.
    Георгий Тука
    Тука: Москаль должен быть уволен!
    23:27 22.02.2018
    1571
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука убежден, что Геннадий Москаль должен быть уволен, если "в Администрации президента и в Кабинете министров есть мужчины".
    Георгий Тука
    Тука предлагает Украине диктатуру сейчас "ради демократии в будущем"
    13:45 12.02.2018
    620
    Георгий Тука отметил, что он не может сказать, что в Украине сейчас демократия, а само государство слабое.
    Георгий Тука
    Тука назвал Рубана "пешкой" и заявил о политическом крыле террористов
    00:53 10.03.2018
    238
    По словам заместителя министра Георгия Туки, с Рубаном действовала группа людей, политическая группировка, потому что все дальнейшие действия должны были привести к каким-управляемым последствиям.
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