Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что в нынешних условиях проще создать список запрещенных товаров для ввоза на неподконтрольный Донбасс, чем расписывать все, что можно.
По данным замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, "Трехсторонняя контактная группа в Минске так и не смогла получить гарантий безопасности для ремонтников "Vodafone-Украина".
Накануне председатель Рады Андрей Парубий дал показания в суде над экс-президентом Януковичем, Венгрия выдвинула Украине новые требования из-за закона об образовании, к тому же были задержаны бывшие участники АТО, готовившие покушение на Авакова.
По информации замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, приобретено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения.
В условиях продолжающегося вооруженного конфликта выборы будут работать только на дальнейший разрыв и еще большее разъединение Украины, поэтому их следует на определенный период отменить, считает Георгий Тука.
Замминистра Георгий Тука заявил, что продовольственная программа ООН на Донбассе была важной частью помощи, и без нее будет сложно обойтись, а эксперт-международник Анна Шелест считает, что Украина выпала из приоритетов ООН по предоставлению помощи.
Как заявил замглавы министерства Украины по оккупированным территориям Георгий Тука, политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому нужно стремиться раздробить Россию на части.
Не существует никаких мощных государственных механизмов для поддержки внутренне перемещенных лиц. И тот факт, что количество бедствующих переселенцев существенно сократилось, возможно, объясняется просто: эти люди покидают Украину.
Как заявил заместитель министра по вопросам беженцев Георгий Тука, Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Закарпатская области могут войти в состав России, если Украина смирится с потерей Донбасса.
По словам заместителя министра, "агенты вражеского государства присутствуют на всей территории Украины": в СМИ, во властных структурах, в правоохранительных органах, в неправительственных организациях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что в нынешних условиях проще создать список запрещенных товаров для ввоза на неподконтрольный Донбасс, чем расписывать все, что можно.