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    Тука сообщил об изменении порядка выдачи паспортов для жителей ДНР и ЛНР

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (381)

    (обновлено: )68021
    По информации замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, приобретено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения.
    Паспорт гражданина Украины
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Вблизи линии разграничения в Донбассе начнут изготавливать паспорта граждан Украины, заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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    "Приобрели несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения", — отметил Тука.

    По его словам, это позволит молодым людям, которые достигли 16 лет и проживают на оккупированных территориях, получить легальный документ, не дожидаясь очереди по несколько месяцев. Он также отметил, что оборудование может заработать в январе или феврале.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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