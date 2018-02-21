Тука о списке запрещенных к ввозу в Донбасс товаров с Украины

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Вместо существующего списка разрешенных товаров к перемещению через линию разграничения на Донбассе, хотят создать новый — список запрещенных товаров. Такая инициатива министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша. По его словам, этот список должны будут создавать, основываясь на новом законе о восстановлении суверенитета на Донбассе, а не на законе о борьбе с терроризмом, как было ранее.

Стоит добавить, что в конце прошлого года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц обновило перечень товаров, разрешенных для провоза через линию разграничения на Донбассе. Согласно ему, сейчас в список разрешенных товаров входят среди прочих такие: переносной (стационарный) персональный компьютер; обычная или прогулочная детская коляска на каждого ребенка, если дети пересекают линию соприкосновения с родителями, а в случае отсутствия детей на контрольно-пропускном пункте — одна детская коляска; лекарства не более пяти упаковок каждого наименования на одного человека, кроме лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Подробнее об этой инициативе министерства рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Це буде новий окремий список заборонених товарів?

— Саме так і буде. Це ініціатива нашого міністерства, яка базується на величезній кількості пропозицій з боку неурядових громадських організацій.

А чим конкретно він відрізнятиметься?

— Я сподіваюсь, що він буде значно менший і нам вдасться одразу відреагувати на певні помилки, які були зроблені свого часу. Що я маю на увазі? Так сталося, що коли створювали перший перелік ще в 2014 році, допустилися певних помилок. Наприклад, в перелік дозволених до перетину товарів не потрапили такі звичайнісінькі речі, наприклад, як чай і кава. І це дозволяло, якщо відверто, військовослужбовцям, або працівникам прикордонної служби, які працюють на КПП, час від часу поводити себе, м'яко кажучи, некоректно. Був досить тривалий період, коли, виходячи з норм закону про боротьбу з тероризмом, існують певні категорії товарів, які мають подвійне призначення. Тобто вони можуть бути використані як в цивільному, повсякденному житті, так і для нужд терористичних організацій. Цей перелік достатньо великий, ми його ще будемо з СБУ уточнювати. Але коли я відвідував КПП "Мар'їнка", я розмовляв з людиною, яка їхала з Донецька, і ця людина їхала на стареньких "Жигулях", і цей чоловік мене запитав: "а можна, коли я буду повертатися додому, привезу собі п'ять літрів оливи автомобільної?». Я підійшов до працівників ДФС кажу: "хлопці, а ця людина може провезти?", вони: "ми можемо дозволити, але згідно з чинним законодавством і з чинними нормами порядку перетину, це не можна провозити, бо це вважається товаром подвійного призначення". Ми зреагували на це питання і зараз люди можуть собі це дозволити. Але таких питань в повсякденному житті дуже багато, тому треба від зворотного піти.

Тобто легше все-таки скласти список тих товарів, які заборонені, аніж охопити все те, що дозволено?

— Я вважаю, що так, хоча я не можу дорікати тим людям, які в 2014 році починали цей процес. Бо в 2014 році ситуація була, м'яко кажучи, дещо інша і вони виходили з іншої парадигми. Тобто на той час вважалося доцільнішим зробити перелік дозволеного, ніж писати все, що заборонено.

А хто зараз формуватиме цей список заборонених товарів?

— Наше міністерство.

Яким чином його складали, що саме враховували?

— Зараз робота ще над цим триває, безпосередньо у нас будуть консультації в першу чергу з СБУ, бо головна мета — це безпека. І звісна річ, тут ми будемо постійно на зв'язку саме з СБУ.

А скільки приблизно, за вашими оцінками, найменувань може входити до такого списку заборонених товарів?

— Я зараз не можу назвати, я просто не готовий. Це може бути достатньо великий перелік. А може буде і не досить великий. Це вже буде залежати від того, яким чином будуть відбуватися наші консультації з СБУ. Наприклад, був досить тривалий термін, коли було заборонено перевозити ноутбуки чи планшети. Можливо, в 2013 році, під час періоду активних бойових дій, це було доцільно, а зараз, чесно кажу, я не можу зрозуміти, якщо наші друзі з СБУ будуть відстоювати цю позицію, я буду заперечувати. Тому що я чудово розумію, що набагато простіше організовано завезти партію цих ноутбуків чи планшетів з території Росії, ніж спробувати якимось напівлегальним шляхом їх провезти з підконтрольних територій України.

Чи існують обмеження по ввезення мобільних телефонів?

— Те саме стосується і мобільних телефонів. Тобто будь-яких засобів зв'язку. Коли ми маємо по той бік 420 кілометрів неконтрольованого державного кордону з РФ, робити якісь додаткові перепони для цивільного населення, я вважаю, просто недоцільно.

Цей список стосуватиметься окремо простих громадян, чи окремо вантажів, чи гуманітарної допомоги?

— Ні, зараз вантажних перевезень не відбувається, після того як було прийнято рішення РНБО. А мова йде про цивільне населення, звісна річ.

Наскільки серйозно перевірятимуть дотримання цих правил і яким чином зараз перевіряють?

— Як ми будемо контролювати. Разом з ЄС ми запровадили проект, згідно з яким всі КПП обладнані камерами спостереження, які працюють в режимі онлайн. І я не знаю, чи це пов'язані між собою речі, думаю, що пов'язані, але після того, як прикордонники були облаштовані цими відеокамерами, кількість звернень і рапортів прикордонників про спробу дати хабара з боку тих людей, які перетинають лінію розмежування, збільшилася на 30%.

А які ще зараз заходи приймаються для боротьби з контрабандою на Сході?

Для боротьби з контрабандою ніхто нічого нового не вигадав, та й навряд чи вигадає. Вона як була, так і буде. І не лише на Сході, а й на Заході, і на Півночі, це явище, з яким намагаються боротися всі країни, у яких є підстави для таких дій. Я вже багаторазово казав, що не існує досвіду, який би приніс позитивний результат в якості запровадження якихось заборонних заходів. Єдиний позитивний результат, який зараз є у світі — це знищення економічного підґрунтя для контрабанди. В першу чергу мова йде про ЄС. Ще не так давно поляки, наприклад, масово з Польщі перевозили цигарки до Німеччини. Але зараз таку ситуацію собі уявити просто абсурдно, тому що в цьому нема, в першу чергу для людей, жодного економічного зиску. Якщо буде вибитий з підґрунтя економічний зиск для контрабанди, то помре і саме явище таке як контрабанда.

А чи є якісь дані щодо об'ємів контрабанди на непідконтрольній території, і які саме товари зараз надходять нелегально?

— На сьогодні ніяких зведених даних немає. Бо зараз ситуація виглядає таким чином: з'являється інформація, що в якомусь місці відкрився так званий шлюз, через який починається рух нелегального автотранспорту через лінію розмежування. Я просто персонально миттєво повідомляю керівництво Генштабу і Муженко приймає відповідні рішення.

І щодо іншої проблеми — це нелегальні постачання зброї. Скажіть, будь ласка, це дійсно масштабна зараз проблема?

— За останній час я не отримував жодного разу інформацію про такі випадки. Свого часу, особливо в 2014-2015 роках, це було масове явище, і зброєю відверто торгували, зброю просто перевозили на територію, контрольовану центральним урядом, з різних причин. Але казати, що зараз цей процес триває, зараз у мене нема такого підґрунтя.

Чи відбувається зараз торгівля вугіллям з тією стороною?

— Ні, не відбувається. Згідно з рішенням Радбезу будь-яке переміщення вантажів заборонено.

К слову, политолог Василий Мокан ранее отмечал, что пока официально происходит АТО, торговля с Донбассом законна.

В свою очередь эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук отметил, что власть три года зарабатывала на торговле с Донбассом.