"Никак". Тука прокомментировал смену формата АТО

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Жители подконтрольных и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не почувствуют на себе смену антитеррористической операции на операцию Объединенных сил Украины, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Никак. Я уверен на 95%, что ни один человек из гражданского населения ни на линии соприкосновения, ни на временно оккупированной территории каких-то радикальных изменений после изменения характера операции не почувствует", — сказал Тука в интервью агентству УНН в ответ на вопрос о том, как смена формата операции в Донбассе повлияет на жизнь людей в Донбассе.

По его словам, большинство позиций закона о реинтеграции Донбасса касается исключительно управления силами вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности, пограничников и Национальной полиции в зоне проведения операции.

Ранее Порошенко объявил, что Антитеррористическая операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил (ООС). По мнению Киева, нынешний формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. При этом после смены формата операции Киев не исключает точечных Антитеррористических операций.