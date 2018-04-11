Тука пригрозил известному шоумену "Миротворцем"

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что последние высказывания российского актера и шоумена Александра Цекало о поддержке президента РФ и личном вкладе, который он сделал в избирательную кампанию Владимира Путина, являются достаточным основанием для внесения его в базу сайта "Миротворец".

"Это дело тех волонтеров, которые занимаются этим ресурсом", — сказал "Обозревателю" Тука.

Отвечая на вопрос, заслужил ли Цекало попадания в базу "Миротворца", он заявил: "С моей точки зрения, да".

"Если я не ошибаюсь, то, например, все подписанты обращения к Путину 2014 года внесены в базу", — добавил замминистра.

Напомним, Александр Цекало родился и вырос в Киеве.

Одними из последних в базу "Миротворца" попали советские и российские актеры Юрий и Владимир Торсуевы, братья-близнецы, исполнившие главные роли популярном фильме "Приключения Электроника".

Кроме того, двенадцать из тринадцати высланных из Украины российских дипломатов также внесены в базу данного ресурса.