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    Культура

    Тука пригрозил известному шоумену "Миротворцем"

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (612)

    (обновлено: )23302
    Георгий Тука раскритиковал Александра Цекало за его последние высказывания о поддержке президента РФ и личном вкладе, который он сделал в избирательную кампанию Владимира Путина.
    Продюсер Александр Цекало. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что последние высказывания российского актера и шоумена Александра Цекало о поддержке президента РФ и личном вкладе, который он сделал в избирательную кампанию Владимира Путина, являются достаточным основанием для внесения его в базу сайта "Миротворец".

    "Это дело тех волонтеров, которые занимаются этим ресурсом", — сказал "Обозревателю" Тука.

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    Отвечая на вопрос, заслужил ли Цекало попадания в базу "Миротворца", он заявил: "С моей точки зрения, да".

    "Если я не ошибаюсь, то, например, все подписанты обращения к Путину 2014 года внесены в базу", — добавил замминистра.

    Напомним, Александр Цекало родился и вырос в Киеве.

    Одними из последних в базу "Миротворца" попали советские и российские актеры Юрий и Владимир Торсуевы, братья-близнецы, исполнившие главные роли популярном фильме "Приключения Электроника".

    Кроме того, двенадцать из тринадцати высланных из Украины российских дипломатов также внесены в базу данного ресурса.

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