Правительство самопровозглашенной ЛНР до конца года разработает программу экономического развития республики на 2018 год. Ключевым аспектом программы станет запуск и развитие предприятий тяжелой промышленности, в том числе АМК.
По данным корпорации "Индустриальный союз Донбасса", Алчевский металлургический комбинат не осуществил поставки стального сляба и металлопроката в адрес европейских потребителей на общую сумму около 55,7 миллиона валютной выручки.
Как сообщили работники металлургического комбината, пока работа остановлена на 10 дней. При этом они отмечают, что если поставки сырья не возобновляться в течение этого времени, то объект придется консервировать на более длительный период.
Алчевский меткомбинат входил в состав корпорации ИСД ("Индустриальный союз Донбасса"), вместе с предприятиями "Алчевский коксохимический завод" и "Днепровский металлургический комбинат имени Ф. Э. Дзержинского".
Попасная и Чернухино Луганской области снова попали под обстрел. В других населенных пунктах с понедельника относительно тихо, сообщил глава областной госадминистрации Геннадий Москаль. Информации о пострадавших среди мирных людей нет.
В Луганской области под обстрел попали Счастье, Крымское, Трехизбенка и Станица Луганская. Также обстреляли вокзал Попасной, разрушен третий станционный путь, взрывной волной выбиты окна здания вокзала. К счастью, пострадавших нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".