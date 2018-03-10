наверх
10.03.201809:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Алчевск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Алчевский металлургический комбинат
    На меткомбинате Алчевска запустили вторую доменную печь - ЛНР
    12:19 26.02.2018
    1816
    Как сообщил министр промышленности и торговли самопровозглашенной ЛНР Дмитрий Божич, на меткомбинате выплавлено уже 16 тысяч тонн чугуна с начала года.
    Алчевский металлургический комбинат
    Есть угроза потери контроля над алчевским промышленным комплексом
    18:50 30.11.2017
    1799
    Правительство самопровозглашенной ЛНР до конца года разработает программу экономического развития республики на 2018 год. Ключевым аспектом программы станет запуск и развитие предприятий тяжелой промышленности, в том числе АМК.
    Отопительный сезон
    Отопительный сезон в Украине: будет, как в Алчевске?
    19:17 30.10.2017
    2199Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    При нынешних подходах власти к решению проблем ЖКХ исход один: банкротство всего комплекса и выход технологического оборудования из строя.
    Алчевский металлургический комбинат
    Блокада в Донбассе: Алчевский меткомбинат несет колоссальные убытки
    00:22 08.03.2017
    2459Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По данным корпорации "Индустриальный союз Донбасса", Алчевский металлургический комбинат не осуществил поставки стального сляба и металлопроката в адрес европейских потребителей на общую сумму около 55,7 миллиона валютной выручки.
    Блокирование ж/д переезда. Архивное фото
    Алчевский меткомбинат остановил работу из-за блокады в Донбассе
    03:53 15.02.2017
    1499Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Как сообщили работники металлургического комбината, пока работа остановлена на 10 дней. При этом они отмечают, что если поставки сырья не возобновляться в течение этого времени, то объект придется консервировать на более длительный период.
    Георгий Тука
    Тука сообщил об остановке Алчевского металлургического комбината
    23:25 23.06.2016
    2249
    Алчевский меткомбинат входил в состав корпорации ИСД ("Индустриальный союз Донбасса"), вместе с предприятиями "Алчевский коксохимический завод" и "Днепровский металлургический комбинат имени Ф. Э. Дзержинского".
    Алексей Мозговой
    В Алчевске установили памятник убитому комбригу "Призрака" Мозговому
    11:52 24.05.2016
    437
    Мозговой и еще семь человек были убиты год назад на трассе Луганск — Алчевск. Одно из их трех авто подорвалось на мине, потом все машины были расстреляны из пулеметов.
    Кран. Архивное фото
    В Алчевске в очереди за водой умерла женщина - СМИ
    09:43 10.08.2015
    324
    Согласно данным очевидцев инцидента, пожилой жительнице Алчевска, который находится находится под контролем сил Луганской народной республики, стало плохо после многочасового стояния на жаре.
    Похороны командира батальона Призрак Алексея Мозгового и его сослуживцев
    Похороны комбрига Мозгового в ЛНР 
    15:20 28.05.2015
    911Донбасс. Замороженный конфликт
    Похороны командира бригады "Призрак" Алексея Мозгового и его сослуживцев прошли в среду в Алчевске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
    Похороны комбрига Мозгового в Алчевске
    Похороны комбрига Мозгового в Алчевске 
    13:09 27.05.2015
    2169
    На территории Луганской народного республики прошла церемония прощания с руководителем бригады «Призрак». Его и еще семь человек убили в минувшие выходные.
    Алексей Мозговой
    В окружении Мозгового сомневаются в причастности украинских военных к убийству
    08:15 25.05.2015
    857Дело "Торнадо": судный день
    Согласно данным, Алчевск находится в 30 км от передовой. К тому же надо было точно знать, кто и когда поедет по этому маршруту.
    Погрузка реактивной системы залпового огня Ураган ВСУ на ж/д станции в Артемовске
    Зона АТО: отвод вооружений и пыль в глаза
    09:04 30.03.2015
    2313Особый статус Донбасса
    Стороны конфликта на Донбассе обмениваются взаимными обвинениями в невыполнении минских договоренностей, а также в обстрелах буферной зоны безопасности и населенных пунктов.
    Ситуация в Луганске
    Луганск, Алчевск и Стаханов полностью обесточены - ЛНР
    12:11 29.03.2015
    2473
    Согласно информации, обесточены Луганск, Алчевск, Стаханов, ряд населенных пунктов в Славяносербском районе. В регионе также не работает сотовая связь, ограничено водоснабжение.
    Гривна
    В ЛНР создали госбанк – спецкор
    13:23 26.03.2015
    3201Особый статус Донбасса
    Как рассказывает корреспондент, была стрельба в Бахмутском направлении, и один мощный взрыв прозвучал в районе Карбонита, но это было за чертой населенного пункта.
    Ситуация в районе Луганска. Архивное фото
    В ЛНР наращивают военные силы — спецкор
    11:58 23.03.2015
    25633Особый статус Донбасса
    В самопровозглашенной республике местные жители отмечают существенное увеличение боевой техники и личного состава ополченцев. Также из области приходят сведения о применении "Градов".
    Ситуация в Луганске
    Луганская область: перемирие соблюдается, жертв среди населения нет – спецкор
    11:33 06.03.2015
    298Донбасс - мир?
    Несмотря на то, что в Луганске наблюдается большое количество военной техники, в городе относительно спокойно: нет ни разрушений, ни жертв. О ситуации в Луганской области в целом рассказал спецкор.
    Ситуация в Луганске
    В Луганской области впервые за долгое время прогремели взрывы
    12:13 04.03.2015
    1055Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Специальный корреспондент в Луганске Надежда Чернуха сообщила, что с вечера вторника впервые за долгое время сообщили о выстрелах – это был Перевальский район, город Алчевск.
    Силы АТО в районе Дебальцево
    В Луганской области тишина, все силы брошены в Дебальцево
    18:14 17.02.2015
    1093После 15 февраля - мир или война
    Попасная и Чернухино Луганской области снова попали под обстрел. В других населенных пунктах с понедельника относительно тихо, сообщил глава областной госадминистрации Геннадий Москаль. Информации о пострадавших среди мирных людей нет.
    Ситуация в Луганской области
    Чернухино Луганской области под перекрестным огнем, ситуация критическая
    12:14 06.02.2015
    1222Ситуация в зоне АТО.
    Центральную часть Станицы Луганской обстреляли кассетными минами, повреждено здание райгосадминистрации. Об этом сообщают в пресс-службе Луганской ОГА.
    Последствия обстрела в Луганской области. Архивное фото
    Несколько городов Луганской области попали под обстрел, есть погибшие
    13:41 01.02.2015
    1317Ситуация в зоне АТО.
    В Луганской области под обстрел попали Счастье, Крымское, Трехизбенка и Станица Луганская. Также обстреляли вокзал Попасной, разрушен третий станционный путь, взрывной волной выбиты окна здания вокзала. К счастью, пострадавших нет.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Алчевский металлургический комбинат
    На меткомбинате Алчевска запустили вторую доменную печь - ЛНР
    12:19 26.02.2018
    1816
    Как сообщил министр промышленности и торговли самопровозглашенной ЛНР Дмитрий Божич, на меткомбинате выплавлено уже 16 тысяч тонн чугуна с начала года.
    Все теги

    Персоны

    Организации