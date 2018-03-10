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    Геннадий Москаль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 632
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    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Ветераны при делах... уголовных. Атошники впутываются в шокирующий криминал
    18:54 06.03.2018
    2159
    И снова ветераны АТО оказались замешаны в криминале, да непростом. На этот раз с душком международного скандала с Венгрией. Но ничего личного - все ради денег.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    В Приднестровье назвали "бредом" обвинения Москаля
    20:43 05.03.2018
    854
    В министерстве госбезопасности непризнанной республики раскритиковали заявление Геннадия Москаля о подозрении сотрудника МГБ в организации поджога офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья".
    Школьница. Архивное фото
    Регионы и Киев: "газовые" каникулы порвали страну
    18:37 05.03.2018
    1889Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Конфликт из-за газа стал демонстрацией того, что политика центральных властей все больше возмущает и раздражает украинские регионы, усиливая стремление в сторону федерализации.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Москаль: задержанные за поджог венгерского центра - участники АТО
    11:10 05.03.2018
    1334
    По словам главы Закарпатской облгосадминистрации, задержанные участники АТО "пошли на этот позорный преступление, польстившись на деньги". По информации Москаля, организатор поджога сбежал в Приднестровье.
    Работники Госуправления охраны проводят личный досмотр журналистов перед началом пресс-конференции Петра Порошенко
    Из Кропивницкого. Украина, наши дни: дураков мало, но они везде
    09:16 03.03.2018
    999Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    С украинскими политиками на каждом шагу происходят абсурдные ситуации, которые можно охарактеризовать только как "хронику пикирующего идиотизма". То журналисток раздевают на допросе президента, то проверяют каналы из-за популярных фильмов.
    Студенты. Архивное фото
    Три области отказались закрывать учебные заведения из-за газа
    17:57 02.03.2018
    1410Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Власти трех областей Украины - Львовской, Закарпатской и Николаевской - заявили, что не будут закрывать учебные заведения. В частности, Геннадий Москаль заявил, что Закарпатская область имеет минимальную зависимость от газа.
    Геннадий Москаль об Ульяне Супрун. Видео
    В своем репертуаре. Москаль вновь нецензурно высказался в адрес Супрун 
    02:20 02.03.2018
    2179Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль в очередной разподчеркнул, что не собирается извиняться перед и.о. министра охраны здоровья Ульяной Супрн.
    Геннадий Москаль
    Москаль обвинил Минздрав в "дремучем непрофессионализме" и обратился в ГПУ
    18:21 24.02.2018
    1912Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Глава Закарпатской облгосадминистрации заявил, что с помощью полученной из Венгрии вакцины бельгийского производства в регионе было остановлено распространение кори.
    Геннадий Москаль
    "За базар надо отвечать": Москаль отказался извиняться перед Супрун
    14:01 23.02.2018
    2751
    Глава Закарпатской облгосадминистрации опубликовал обширный комментарий в ответ на требования извиниться перед Ульяной Супрун. "Базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать", - резюмировал свой ответ Москаль.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Гройсман призвал Москаля извиниться за маты в адрес главы Минздрава Супрун
    12:01 23.02.2018
    808Медреформа или медицинский геноцид?
    Премьер-министр Украины сообщил в своем Facebook, что позвонил Геннадию Москалю в связи с его словами в адрес и.о. министра здравоохранения. "Он должен найти силы публично извиниться", - считает Гройсман.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Женщины-нардепы потребовали, чтобы Москаль извинился перед Супрун
    10:59 23.02.2018
    266
    Женщины-депутаты обратились в Администрацию президента и Национальное агентство по вопросам государственной службы с требованием привлечь Москаля к дисциплинарной ответственности.
    Георгий Тука
    Тука: Москаль должен быть уволен!
    23:27 22.02.2018
    1571Политический кризис: страна в тупике
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука убежден, что Геннадий Москаль должен быть уволен, если "в Администрации президента и в Кабинете министров есть мужчины".
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль обозвал Супрун нецензурным словом 
    14:54 22.02.2018
    4275
    Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.
    Ремонт дорог в селе Сасово Закарпатской области
    На Закарпатье хотят, чтобы дороги ремонтировали румыны - спецкор
    09:46 21.02.2018
    289
    "Флешмоб" от Геннадия Москаля о фото- и видеофиксации плохих дорог - продолжение борьбы за закарпатские дороги с центральной властью, сообщила Екатерина Ирха.
    Геннадий Москаль
    Москаль о реинтеграции Донбасса: я пессимист - видел настроения людей
    14:16 20.02.2018
    5810
    Москаль отметил, что не испытывает оптимизма ни относительно закона по реинтеграции, ни относительно минских или нормандских форматов.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль знает, кто напал на венгерский культурный центр в Ужгороде
    05:23 15.02.2018
    745
    В ночь на 4 февраля в здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью. По данным Геннадия Москаля, нападение совершили праворадикалы из ЕС.
    Въезд в Закарпатскую область
    Вперед, на Запад. Как я на Закарпатье искал местных жителей
    14:14 03.02.2018
    3101
    На еврономерах ездит приблизительно до 80% иномарок Ужгорода. Один местный таксист рассказал, что старую иномарку там можно купить за 1,5-2 тыс. евро, чем часто пользуется молодежь.
    Геннадий Москаль
    Москаль: на Закарпатье нет вакцин против кори
    19:29 22.01.2018
    146Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    По словам Геннадия Москаля, болезнь продолжает быстро распространяться по области, по состоянию на 19 января в Закарпатье зарегистрировано 299 случаев кори и ежедневно продолжают регистрировать новые.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль: 70% Подмосковья построили украинцы
    13:24 29.12.2017
    354
    По словам главы Закарпатской области, половина местного населения работает в России, и пророссийских настроений в регионе нет. Москаль также добавил, что РФ с удовольствием принимает украинцев, ведь "у них золотые руки".
    Геннадий Москаль
    Москаль рассказал о настроениях на Закарпатье
    11:47 27.12.2017
    639
    Как заявил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, половина жителей области работает в России, но пророссийских настроений в регионе нет.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Геннадий Москаль
    Москаль о реинтеграции Донбасса: я пессимист - видел настроения людей
    14:16 20.02.2018
    5810
    Москаль отметил, что не испытывает оптимизма ни относительно закона по реинтеграции, ни относительно минских или нормандских форматов.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль обозвал Супрун нецензурным словом 
    14:54 22.02.2018
    4275
    Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.
    Геннадий Москаль
    "За базар надо отвечать": Москаль отказался извиняться перед Супрун
    14:01 23.02.2018
    2751
    Глава Закарпатской облгосадминистрации опубликовал обширный комментарий в ответ на требования извиниться перед Ульяной Супрун. "Базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать", - резюмировал свой ответ Москаль.
    Геннадий Москаль об Ульяне Супрун. Видео
    В своем репертуаре. Москаль вновь нецензурно высказался в адрес Супрун 
    02:20 02.03.2018
    2179
    Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль в очередной разподчеркнул, что не собирается извиняться перед и.о. министра охраны здоровья Ульяной Супрн.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Ветераны при делах... уголовных. Атошники впутываются в шокирующий криминал
    18:54 06.03.2018
    2159
    И снова ветераны АТО оказались замешаны в криминале, да непростом. На этот раз с душком международного скандала с Венгрией. Но ничего личного - все ради денег.
    Геннадий Москаль
    Москаль обвинил Минздрав в "дремучем непрофессионализме" и обратился в ГПУ
    18:21 24.02.2018
    1912
    Глава Закарпатской облгосадминистрации заявил, что с помощью полученной из Венгрии вакцины бельгийского производства в регионе было остановлено распространение кори.
    Школьница. Архивное фото
    Регионы и Киев: "газовые" каникулы порвали страну
    18:37 05.03.2018
    1889
    Конфликт из-за газа стал демонстрацией того, что политика центральных властей все больше возмущает и раздражает украинские регионы, усиливая стремление в сторону федерализации.
    Георгий Тука
    Тука: Москаль должен быть уволен!
    23:27 22.02.2018
    1571
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука убежден, что Геннадий Москаль должен быть уволен, если "в Администрации президента и в Кабинете министров есть мужчины".
    Студенты. Архивное фото
    Три области отказались закрывать учебные заведения из-за газа
    17:57 02.03.2018
    1410
    Власти трех областей Украины - Львовской, Закарпатской и Николаевской - заявили, что не будут закрывать учебные заведения. В частности, Геннадий Москаль заявил, что Закарпатская область имеет минимальную зависимость от газа.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Москаль: задержанные за поджог венгерского центра - участники АТО
    11:10 05.03.2018
    1334
    По словам главы Закарпатской облгосадминистрации, задержанные участники АТО "пошли на этот позорный преступление, польстившись на деньги". По информации Москаля, организатор поджога сбежал в Приднестровье.
    Работники Госуправления охраны проводят личный досмотр журналистов перед началом пресс-конференции Петра Порошенко
    Из Кропивницкого. Украина, наши дни: дураков мало, но они везде
    09:16 03.03.2018
    999
    С украинскими политиками на каждом шагу происходят абсурдные ситуации, которые можно охарактеризовать только как "хронику пикирующего идиотизма". То журналисток раздевают на допросе президента, то проверяют каналы из-за популярных фильмов.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    В Приднестровье назвали "бредом" обвинения Москаля
    20:43 05.03.2018
    854
    В министерстве госбезопасности непризнанной республики раскритиковали заявление Геннадия Москаля о подозрении сотрудника МГБ в организации поджога офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья".
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Гройсман призвал Москаля извиниться за маты в адрес главы Минздрава Супрун
    12:01 23.02.2018
    808
    Премьер-министр Украины сообщил в своем Facebook, что позвонил Геннадию Москалю в связи с его словами в адрес и.о. министра здравоохранения. "Он должен найти силы публично извиниться", - считает Гройсман.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль знает, кто напал на венгерский культурный центр в Ужгороде
    05:23 15.02.2018
    745
    В ночь на 4 февраля в здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью. По данным Геннадия Москаля, нападение совершили праворадикалы из ЕС.
    Ремонт дорог в селе Сасово Закарпатской области
    На Закарпатье хотят, чтобы дороги ремонтировали румыны - спецкор
    09:46 21.02.2018
    289
    "Флешмоб" от Геннадия Москаля о фото- и видеофиксации плохих дорог - продолжение борьбы за закарпатские дороги с центральной властью, сообщила Екатерина Ирха.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Женщины-нардепы потребовали, чтобы Москаль извинился перед Супрун
    10:59 23.02.2018
    266
    Женщины-депутаты обратились в Администрацию президента и Национальное агентство по вопросам государственной службы с требованием привлечь Москаля к дисциплинарной ответственности.
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