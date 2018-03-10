По словам главы Закарпатской облгосадминистрации, задержанные участники АТО "пошли на этот позорный преступление, польстившись на деньги". По информации Москаля, организатор поджога сбежал в Приднестровье.
С украинскими политиками на каждом шагу происходят абсурдные ситуации, которые можно охарактеризовать только как "хронику пикирующего идиотизма". То журналисток раздевают на допросе президента, то проверяют каналы из-за популярных фильмов.
Власти трех областей Украины - Львовской, Закарпатской и Николаевской - заявили, что не будут закрывать учебные заведения. В частности, Геннадий Москаль заявил, что Закарпатская область имеет минимальную зависимость от газа.
Глава Закарпатской облгосадминистрации опубликовал обширный комментарий в ответ на требования извиниться перед Ульяной Супрун. "Базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать", - резюмировал свой ответ Москаль.
Премьер-министр Украины сообщил в своем Facebook, что позвонил Геннадию Москалю в связи с его словами в адрес и.о. министра здравоохранения. "Он должен найти силы публично извиниться", - считает Гройсман.
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.
В ночь на 4 февраля в здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью. По данным Геннадия Москаля, нападение совершили праворадикалы из ЕС.
По словам главы Закарпатской области, половина местного населения работает в России, и пророссийских настроений в регионе нет. Москаль также добавил, что РФ с удовольствием принимает украинцев, ведь "у них золотые руки".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.
Глава Закарпатской облгосадминистрации опубликовал обширный комментарий в ответ на требования извиниться перед Ульяной Супрун. "Базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать", - резюмировал свой ответ Москаль.
Власти трех областей Украины - Львовской, Закарпатской и Николаевской - заявили, что не будут закрывать учебные заведения. В частности, Геннадий Москаль заявил, что Закарпатская область имеет минимальную зависимость от газа.
По словам главы Закарпатской облгосадминистрации, задержанные участники АТО "пошли на этот позорный преступление, польстившись на деньги". По информации Москаля, организатор поджога сбежал в Приднестровье.
С украинскими политиками на каждом шагу происходят абсурдные ситуации, которые можно охарактеризовать только как "хронику пикирующего идиотизма". То журналисток раздевают на допросе президента, то проверяют каналы из-за популярных фильмов.
Премьер-министр Украины сообщил в своем Facebook, что позвонил Геннадию Москалю в связи с его словами в адрес и.о. министра здравоохранения. "Он должен найти силы публично извиниться", - считает Гройсман.
В ночь на 4 февраля в здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью. По данным Геннадия Москаля, нападение совершили праворадикалы из ЕС.
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.
Во время встречи с Геннадием Москалем общественность, среди которых были представители различных партий, в том числе и БПП "Солидарность", обвинили Москаля в том, что он допустил нарушения во время выборов.
В среду стало известно, что Геннадий Москаль возглавит Закарпатскую областную государственную администрацию. Смотрите в фоторепортаже яркие моменты из работы Москаля на посту главы Луганской военно-гражданской администрации.
Гуманитарный груз из Житомирской области прибыл в Северодонецк Луганской области, в который вошли продукты питания и сантехнические изделия для областной клинической больницы, говорится на сайте губернатора региона Геннадия Москаля.
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.
В субботу, 30 сентября, в селе Яноши Береговского района Закарпатской области стартовал традиционный фестиваль "Берегфест 2017". На открытии глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль озвучил приветственную речь на венгерском языке.
По словам главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, "над украинским парламентом всегда должен висеть топор роспуска". По его мнению, в настоящее время парламент прекрасно понимает, что роспуска не будет, поэтому такое отношение.
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль опубликовал видео, на котором видно отремонтированную дорогу, ведущую к озеру Синевир. По его словам, благодаря новой дороге число туристов, приезжающих на озеро, увеличилось в десять раз.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что хочет тесно сотрудничать с главой Закарпатья и положить конец коррупционным схемам в регионе. Об этом он сказал в учебном центре Национальной полиции в Киевской области.
После перерыва сессия Закарпатского облсовета 27 августа не приняла ключевое на заседании решение - о плане объединения территориальных общин, после чего председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль ушел, хлопнув дверью.
Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в форме полицейского представил патрульную службу региона. В закарпатскую патрульную службу отберут 230 человек. Анкеты принимают до 11 августа.
Уже первые результаты и первые шаги председателя ОГА свидетельствуют о том, что наведение порядка и преодоление клановости, которая существовала на Закарпатье, начинает наконец происходит, считает глава государства.
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил: "Здесь врагов нет, враги там - по линии фронта... Кого увидите в балаклаве - сразу в военкомат. Кто ходит в военной форме не будучи военным - таким образом он показывает, что хочет на фронт".
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что часть "Айдара" действительно с оружием в руках "защищает территориальную целостность Украины на передовой, тогда как другая часть решила банально заработать на войне".
Жители разрушенного жилья во время боевых действий на Донбассе смогут получить средства на ремонт, либо на покупку нового. Об этом сообщил губернатор Луганской области Геннадий Москаль, передает Сегодня.ua.
Смотрите на видео кадры заседания ВСК по расследованию событий на Майдане, во время которого между Геннадием Москалем и депутатом ПР Еленой Бондаренко произошла перепалка. На видео присутствует ненормативная лексика.
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.