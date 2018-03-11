Москаль придумал отдельный праздник для Закарпатья и объявил его выходным

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль решил объявить 15 марта праздничным днем в регионе и объявил его выходным, говорится на сайте губернатора.

Москаль приурочил праздник к годовщине создания Карпатской Украины 15 марта 1939 года.

"Четверг, 15 марта, когда будет отмечаться годовщина Карпатской Украины, на Закарпатье будет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль. 15 марта 1939 года — одна из важнейших дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным", — уточняет облгосадминистрация.

Согласно распоряжению председателя Закарпатской ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока (субботник).

Ранее Москаль заявлял, что "закарпатский сепаратизм существует только в головах некоторых киевских политиков, в самом Закарпатье его нет".

Справка

15 марта 1939 Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом — сине-желтый флаг, гербом — изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном — "Ще не вмерла Украина".