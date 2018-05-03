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    "Москаля под суд". Активисты заблокировали приемную губернатора Закарпатья

    (обновлено: )20720
    Протестующие требуют встречи с Геннадием Москалем по вопросу разрешения на образование Холмкивссой ОТО с 8 сел вокруг Ужгорода.
    Блокирование приемной Москаля
    mukachevo.net

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Около ста активистов заблокировали вход в приемную председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля. 

    Время от времени люди выкрикивают "Москаля под суд" и "Позор". В то же время, как сообщили в приемной председателя ОГА, его сейчас не на рабочем месте, он работает в Ужгородском районе и предлагает участникам протеста встретиться в понедельник. Хотя, по данным Мукачево.Нет,  активисты анонсировали свой сегодняшний протест и информировали о нем ОГА. 

    Позже стало известно, что протестующие договорились с представителями областной власти, в ближайший понедельник, 7 мая, они встретятся с Геннадием Москалем по вопросу разрешения на образование Холмкивской объединенной территориальной общины  из 8 сел вокруг Ужгорода. 

    Это не первый протест представителей восьми сел, которые хотят объединиться в Холмкивскую ОТГ. Не так давно люди даже перекрывали трассу Киев — Чоп. Активисты возмущены тем фактом, что председатель Закарпатской ОГА, по их словам, под разными предлогами не позволяет им создать ОТГ, зато призывает их объединиться с городом Ужгород.

    Ранее сообщалось, что глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль обвинил Министерство внутренних дел Украины в провокациях и массовой установке прослушивающих устройств.

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