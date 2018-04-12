Москалюк: усиление наказания за нарушения на выборах – мыльный пузырь

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабинет Министров одобрил законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства. Тюремное заключение до 2 лет грозит избирателям за продажу своего голоса, "вброс" бюллетеней, нарушение тайны голосования.

За предоставление избирателям неправомерной выгоды, косвенный подкуп избирателей, фальсификацию документации предусмотрено тюремное заключение до 6 лет. В МВД отмечают, что подкуп избирателей остается самой большой угрозой объективности проведения выборов в Украине. Также криминализуется ведение предвыборной агитации, которая сопровождается предоставлением избирателям неправомерной выгоды, например, спиртные напитки и продукты питания.

При этом в новом проекте закона впервые вводится ответственность за подкуп кандидата. Речь идет о "технических кандидатах" или "кандидатах-двойниках", которых финансируют влиятельные участники избирательной гонки.

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Проект закона также предусматривает освобождение от ответственности лиц, которые добровольно сообщили правоохранителям о подкупе выборов или фальсификации избирательной документации.

Эти нововведения в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

В Україні потрібно посилити покарання за порушення на виборах, зокрема вводити тюремне ув’язнення не лише для організаторів виборчих махінацій а й їхніх учасників — пересічних виборців? Як ви ставитесь до таких нововведень?

— Мені здається, тут можна в двох розрізах дивитись на ці нововведення. Перший розріз – це юридичний, другий розріз – це політичний. І на сьогоднішній день уряд дуже багато таких ініціатив пропонує, які свого роду спрямовані на те, щоб відволікти увагу від, дійсно, реальних проблем, тому що першого квітня повинен був уряд подати бюджетну резолюцію, а в бюджетній резолюції визначаються основні напрями бюджетної політики на наступний рік, і цього, до речі, вимагали декілька фракцій і вимагала, насамперед, Юлія Тимошенко. Але, на превеликий жаль, бюджетна резолюція не була подана, і це значно важливіше, як по мені, ніж ряд ініціатив, які інколи є мильною бульбашкою. Я хочу ще згадати просто, як пан Гройсман говорив, що давайте встановимо відповідальність дітей, які не утримують своїх старих батьків, тобто сам по собі інформаційний привід створювався.

Що стосується цієї ситуації, тут така лінійна є логіка, тобто логіка передбачає те, що будемо посилювати відповідальність, і це зніме відразу всі проблеми. Але я вам хочу сказати, що є така наука, яка називається кримінологія. Кримінологія вивчає, в тому числі, причини злочинності. Так от, один із таких яскравих представників цієї науки колись казав, що важливе не саме покарання, а його невідворотність, і тут, очевидно, МВС, в першу чергу, повинно було показати для суспільства загалом, скільки справ було порушено і доведено до логічного завершення, до обвинувального вироку, і далі вже, якщо це була велика кількість справ безпосередньо з обвинувальними вироками, і причина полягала лише в тому, що суди в силу санкцій КК фактично звільняли від відбування покарання чи від відповідальності, там різні можуть бути варіанти, тоді вже говорили про необхідність посилювати відповідальність, а так, наскільки мені відомо, то кількість таких справ, які доводяться до суду, є надзвичайно невисокою.

Громадянська мережа "Опора" підрахувала це все. Після парламентських виборів 2014 року винесено 13 обвинувачених вироків щодо зловживань виборчого процесу, після місцевих виборів 2015 року вироків стало 69, але за грати ніхто не потрапив. Як довести подібні моменти?

— Тут є два аспекти. Є аспект того, що, очевидно, треба правоохоронним органам краще працювати, але є аспект другий. Існує такий аспект, як латентність злочинів, тобто злочини, які дуже складно виявляються. Для того, щоб вони були виявлені, потрібна зацікавленість фактично всіх тих осіб, які приймають участь у злочинах. Наприклад, дуже складно завжди виявляти хабарництво, тому що є той, хто дає хабар, який зацікавлений, і той, хто його приймає, який теж зацікавлений в якійсь матеріальній вигоді або нематеріальній вигоді. Так само і якщо ми кажемо з підкупом виборців, тут насправді механізм такий, що виявляти його складно, і тут, з однієї сторони, можна вітати ініціативу… Я читав законопроект, він, дійсно, непоганий, але насправді сама ця проблема в жодному випадку не знімається, як зробити, щоб у нас ця проблема з підкупом виборців взагалі, може, зникла. Просто кожному пропонувати 500 гривень за те, щоб кожна людина, якщо вона хоче, сама продавала свій голос, але держава, умовно кажучи, його купувала. Я розумію, що це може сприйняти як екзотичний варіант, і він, дійсно, в якійсь мірі екзотичний, але, як по мені, він реально може швидше змінити, ніж цей законопроект.

Поясніть, що означає отримання виборцем неправомірної вигоди, пов'язаної з реалізацією активного чи пасивного виборчого права?

— Коротко: це питання бути обраним і обиратись, тобто це реалізація права бути обраним та обиратись. Такий момент, що я прихильник того, щоб в законодавчих ініціативах, законодавчих пропозиціях вживались формулювання, які максимально прості і зрозумілі для всіх пересічних громадян, для конституційного права це класичні формулювання, а що стосуються звичайних громадян, які не мають юридичної освіти, то, безумовно, краще в законопроектах спрощувати ці моменти.

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Який політичний аспект прийняття цих змін?

— Політичний аспект – це фактор відволікання уваги, тому що бюджетна резолюція не подана і, очевидно, одна з причин, чому вона не подана, тому що прогнози, очевидно, такі, що за рік до виборів, на жаль, невтішні для України, і тому відбувається спроба відволікати увагу цими ініціативами уряду. Якщо ця ініціатива, тут я все-таки мушу віддати належне, що має під собою багато, дійсно, важливих нововведень і можна про неї дискутувати, і можна приймати в першому читанні законопроект, то багато інших, знаєте, таких законопроектів, які за своєю якістю не набагато кращі, ніж законопроекти, які подають нардепи.

К слову, координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская отметила, что украинцы редко сообщают о нарушениях на выборах из-за малой вероятности наказания виновных.

А эксперт Валерий Гончарук считает, что в Раде ужесточение наказаний за нарушения на выборах воспримут как давление на конкурентных кандидатов против власти.