Москаль обвинил МВД в шпиономании и провокациях на Закарпатье

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль обвинил Министерство внутренних дел Украины в провокациях и массовой установке прослушивающих устройств.

"Вместо того, чтобы бороться с преступностью, "экономическое" подразделение МВД, которое подчиняется напрямую Киеву, занимается откровенными провокациями. В марте и апреле на Закарпатье были обнаружены неоднократные факты установления подслушивающих устройств в кабинеты различных структур, в том числе контролирующих. Речь только о тех случаях, ставших известными широкой публике. "Жучки" устанавливались неофициально, то есть незаконно, и их цель — не борьба с криминалитетом, а шантаж с целью заработка", — написал Москаль на своем сайте в четверг утром.

Он напоминает, что Закарпатской облсовет уже принял соответствующее обращение к главе МВД Арсену Авакову с призывом направить в регион представителей центрального аппарата министерства и проверить факты незаконной прослушки, которые создают "атмосферу шпиономании".

"Неофициально закупленную в Китае спецаппаратуру так называемые правоохранители устанавливают грубо и непрофессионально, в результате это становится известным широкой публике. Со стороны МВД на обращение областного совета пока нет, поэтому подобные провокации будут продолжаться и дальше. Из достоверных источников стало известно, что в области готовится очередная "акция" — приедет съемочная группа одного из центральных телеканалов, которая отснимет заказной сюжет о злоупотреблениях в нескольких отраслях (речь прежде всего о лесное хозяйство). И на основании этого сюжета будет открыто очередное уголовное производство против членов "организованной преступной группировки… Как бывшему оперативнику, мне грустно наблюдать за деградацией правоохранительной системы", — сетует Москаль.

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Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро вело прослушку кабинета главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. "Жучки" были установлены в аквариуме.