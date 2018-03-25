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    Общество

    Москаль объявил в Закарпатье дополнительный выходной

    (обновлено: )27010
    По решению губернатора Закарпатской области, дополнительный выходной жителям региона положен в связи с празднованием католической Пасхи. Закарпатцы будут отдыхать еще и 2 апреля.
    Москаль посетил фестиваль мясников
    Facebook Геннадия Москаля

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль объявил дополнительный выходной в регионе в апреле 2018 года.

    Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики установило в Украине понедельник 9 апреля выходным днем в связи с празднованием Пасхи 8-го числа.

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    В Закарпатье дополнительный выходной объявлен на 2 апреля, так как накануне будет отмечаться католическая Пасха. Правда, дополнительный выходной областные предприятия и учреждения будут отрабатывать в субботу, 14 апреля.

    Ранее Москаль решил объявить 15 марта праздничным днем в регионе и объявил его выходным. Он приурочил праздник к годовщине создания Карпатской Украины 15 марта 1939 года.

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