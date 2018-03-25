Москаль объявил в Закарпатье дополнительный выходной

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль объявил дополнительный выходной в регионе в апреле 2018 года.

Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики установило в Украине понедельник 9 апреля выходным днем в связи с празднованием Пасхи 8-го числа.

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В Закарпатье дополнительный выходной объявлен на 2 апреля, так как накануне будет отмечаться католическая Пасха. Правда, дополнительный выходной областные предприятия и учреждения будут отрабатывать в субботу, 14 апреля.

Ранее Москаль решил объявить 15 марта праздничным днем в регионе и объявил его выходным. Он приурочил праздник к годовщине создания Карпатской Украины 15 марта 1939 года.

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