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    Политика

    Москаль намерен через Верховный суд отменить положения закона о тергромадах

    (обновлено: )31010
    Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль отмечает, что ряд положений закона противоречат Конституции Украины, законам "О местных государственных администрациях", "О Центральной избирательной комиссии" и "О местном самоуправлении".
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль требует отменить отдельные положения Закона Украины "О добровольном объединении территориальных громад".

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    Соответствующий административный иск Москаль направил в Верховный Суд Украины.

    "На основании п. 4 ст. 22 Кодекса административного судопроизводства Украины Геннадий Москаль обратился с иском в Верховный Суд Украины об отмене отдельных положений Закона Украины «О добровольном объединении территориальных громад» с дополнениями, которые вносились Верховной Радой Украины в 2015, 2016 и 2017 годах", — говорится в сообщении на официальном сайте Москаля.

    Решение Верховного Суда как суда первой инстанции должно стать основанием для последующего обращения с конституционной жалобой в Конституционный Суд Украины.

    Москаль отмечает, что по его мнению ряд положений закона противоречат Конституции Украины, законам "О местных государственных администрациях", "О Центральной избирательной комиссии" и "О местном самоуправлении".

    Ранее Москаль решил объявить 15 марта праздничным днем в регионе и объявил его выходным. Москаль приурочил праздник к годовщине создания Карпатской Украины 15 марта 1939 года.

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