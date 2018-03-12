Москаль намерен через Верховный суд отменить положения закона о тергромадах

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль требует отменить отдельные положения Закона Украины "О добровольном объединении территориальных громад".

Соответствующий административный иск Москаль направил в Верховный Суд Украины.

"На основании п. 4 ст. 22 Кодекса административного судопроизводства Украины Геннадий Москаль обратился с иском в Верховный Суд Украины об отмене отдельных положений Закона Украины «О добровольном объединении территориальных громад» с дополнениями, которые вносились Верховной Радой Украины в 2015, 2016 и 2017 годах", — говорится в сообщении на официальном сайте Москаля.

Решение Верховного Суда как суда первой инстанции должно стать основанием для последующего обращения с конституционной жалобой в Конституционный Суд Украины.

Москаль отмечает, что по его мнению ряд положений закона противоречат Конституции Украины, законам "О местных государственных администрациях", "О Центральной избирательной комиссии" и "О местном самоуправлении".

Ранее Москаль решил объявить 15 марта праздничным днем в регионе и объявил его выходным. Москаль приурочил праздник к годовщине создания Карпатской Украины 15 марта 1939 года.