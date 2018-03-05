В Приднестровье назвали "бредом" обвинения Москаля

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Министерство госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики назвало "бредом" заявление главы Закарпатской областной госадминистрации (ОГА) Геннадия Москаля о подозрении сотрудника МГБ в организации поджога офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья".

Ранее Москаль заявил на своей странице в Facebook, что в организации поджога союза венгров подозревают сотрудника МГБ Приднестровья.

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"Мы бред не комментируем", — сказал РИА Новости представитель МГБ ПМР.

Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

В воскресенье полицейские сообщили, что задержали трех человек по подозрению в поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде, вероятного организатора поджога — иностранца — объявили в розыск.