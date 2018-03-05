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    Москаль: задержанные за поджог венгерского центра - участники АТО

    (обновлено: )77452
    По словам главы Закарпатской облгосадминистрации, задержанные участники АТО "пошли на этот позорный преступление, польстившись на деньги". По информации Москаля, организатор поджога сбежал в Приднестровье.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Задержанные полицией преступники, которые в феврале подожгли офис Общества венгерской культуры в Ужгороде, являются участниками АТО, заявил глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль.

    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Кадры с места взрыва и пожара в офисе союза венгров Закарпатья

    Ранее Нацполиция Украины сообщила о раскрытии уголовных дел по двум нападениям на Общество венгерской культуры в Ужгороде. Задержаны пять человек, еще один в розыске. По словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, задержания в рамках расследования проходили в Кропивницком, Черкассах. Еще два человека были арестованы в Польше.

    "С сожалением должен констатировать, что среди задержанных есть и участники АТО, которые пошли на этот позорный преступление, польстившись на деньги. Подчеркиваю, что исполнители не являются членами политической партии или общественной организации, для них поджог офиса ОВКЗ стал способом заработка, а не какой-то идеологической акцией. Другое дело организатор, личность которого тоже установлен. Это житель Приднестровья, который сразу после преступления убежал домой. По нашей информации, он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья", — написал Москаль на своем сайте.

    Кроме Москаля, информацию о задержаниях прокомментировал и глава МИД Украины Павел Климкин. "Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся", — написал министр в своем Twitter.

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