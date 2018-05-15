У нас нацизма нет. Он... в Гамбурге

Роман Степняк

Жил себе человек — не тужил! В хорошей стране, при престижной должности, в почтенном возрасте. Ходил в вышиванке, что гарантировало причастность к высоким патриотическим порывам. Любил праздники. На праздники собирались друзья и преподносили подарки. На юбилей ему испекли торт с чудной кремовой надписью — "60. Mein Kampf". Надпись была на немецком, поскольку живет и работает он в Гамбурге.

Друзей он любил и подпитывал своими взглядами. Раньше, в годы его юности, такие взгляды назывались "кухонными" и дальше стен родного жилища, как правило, не выходили. Даже в эпоху беспорядочной демократии какие-то вещи оставались неприличными. Неприлично было неуважительно говорить о невинно погибших, замученных в фашистских концлагерях, оправдывать фашизм, отрицать его зверства.

Особенно неприлично об этом говорить в стране, которая почти век назад взрастила фашизм до неимоверных размеров, нанеся человечеству неизлечимую боль, за что искренне кается вот уж которое поколение немцев.

Селфи в каске

В узком консульском кругу его понимали, раз преподносили такие юбилейные подарки. Да, я не оговорился, Василий Марущинец был консулом в немецком Гамбурге и представлял Украину в качестве опытного дипломата: неопытного и недалекого на такой ответственный пост ведь не назначат!

Подвели дипломата современные технологии. Будь другие времена, идеи Василия Марущинца вряд ли преодолели бы стены украинского консульства в Гамбурге. Но пан Василий, как человек, активно осваивающий современные технологии, создал группу в Facebook. Закрытую, правда, только для друзей, верных и преданных. И донес до их ушей все, что думает о современном мире.

А думает пан Василий весьма своеобразно. "Боже, покарай ж@дов и москалей!" — написал он на своей странице еще 23 сентября 2013 года, и с тех пор риторике не изменял. "Проходя мимо рига — плюнь ему в харю и разотри сапогом, проходя мимо сиониста- дай ему в морду с размаха штыком и прикладом!" — это запись сделана в феврале 2014-го. Среди множества постов Марущинца — "Ж@ды огласили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж@дов", "Бабий Яр. Не ж@дов в 1941 году, а украинцев 1918-1941 тут убито", "Ж@ды — говно". В минуты особых откровений пан Василий надевал нацистскую каску и делал воодушевленные селфи с последующим тиражированием в Facebook.

Группа, в которой дипломат распространял свои мысли, хоть и считалась закрытой, но хакеров в этом мире не счесть. Нашелся такой взломщик и на Василия Марушинца и слил всю информацию известному блогеру Анатолию Шарию. Ну а дальше скрыть уже ничего было невозможно.

"Великий человек" Марьяны Батюк

Отечественный МИД взялся за проверку информации, министр Павел Климкин пообещал вскоре представить результат. Сомнений нет, Марушинец свое получит, хотя имиджу Украины нанесен серьезный урон. Надо полагать, что все это не останется без внимания европейской, и прежде всего, очень чувствительной к подобным темам немецкой прессы. Но единичные наказания не излечат болезнь, которая укоренилась в украинском обществе и время от времени дает о себе знать.

Еще не утих конфликт, связанный с львовской учительницей и депутатом городского совета от партии "Свобода" Марьяны Батюк. Депутат пафосно поздравила с днем рождения Адольфа Гитлера: "Великий человек, как не крути… Нация и Отечество — вот единственная, по-настоящему важная доктрина для меня и для всех настоящих национал-социалистов".

Во Львове провели мягкое расследование, из школы Батюк уволилась, но осталась депутатом городского совета. Более того, в городе прошел ряд акций в защиту опальной учительницы истории. Руководитель львовской городской организации "Свободы" Любомир Мельничук заявил, что юристы партии обратятся в суд и предоставят доказательства того, что Батюк не публиковала пост, послуживший причиной ее увольнения. Во время акции также начали сбор подписей за отставку директора школы, по приказу которого Батюк была уволена.

"Я сдал бы Ленинград немцам…"

А вот еще один депутат теперь столичного городского совета и скандальный журналист Дмитрий Гордон на телеканале "112 Украина" поделился и своими мыслями, касающимися истории. "В прошлом году умер величайший художник Илья Сергеевич Глазунов. Он плакал навзрыд, рассказывая мне, как он маленьким мальчиком оказался во время блокады в Ленинграде. Папа его выл от голода перед смертью, у него был голодный вой, тётя, дядя, обе бабушки. Он вспоминал, что было очень холодно и вторую бабушку они не могли похоронить. Тёте его крыса выела лицо у него на глазах, животные тоже были голодными. Это всё происходило у них прямо в квартире. Бабушку замотали в простыню и отдали дворничихе за последний хлеб, чтобы она ее похоронила".

Комментируя эти слова великого художника, Гордон подчеркнул: "Теперь вопрос: миллион жизней почти что на кону. Я сдал бы Ленинград немцам. Для меня жизнь каждого человека дороже, чем ср*ный город Ленина, который не сдавали потому, что город Ленина сдать нельзя".

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Задайте вопрос и вам ответят: мы строим демократическое общество, в котором нет места нетерпимости и ксенофобии, а все, что говорят недруги — лишь попытки очернить нашу действительность. Поэтому нам следует бороться с влиянием тоталитарных идей, преследовать всех, кто посягает на наши европейские ценности.

Но за громкими фразами кроется коррозия памяти. А идеи Василия Марущинца, Марьяны Батюк, Дмитрия Гордона звучат все громче. И не из уст уже привычных уличных маргиналов, а из кабинетов дипломатических миссий, от представителей органов власти, и выходят за рамки кухонных разговоров на страницы официальных средств массовой информации и в социальные сети. Что дальше? Тревожно как-то за будущее…