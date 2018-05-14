Как консул Украины в Гамбурге оказался нацистом

РИА Новости Украина

На минувших выходных грандиозный скандал разгорелся вокруг сотрудника МИД Украины

— консула нашей страны в немецком Гамбурге Василия: якобы на его странице в Facebook, которая была доступна лишь для друзей, были опубликованы статьи антисемитского характера, а также оставлены записи в поддержку фашистской Германии.

На информацию об этом уже отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин, заявивший, что антисемитизму нет и не будет места в МИД, и вообще в цивилизованном обществе. Климкин пообещал основательно во всем разобраться.

Блогер Максим Бужанский с иронией отмечает: "немножно неудобно получилось", ведь скандал с консулом Украины в Гамбурге случился какраз в тот момент, когда наш МИД предупреждает весь мир о том, что Германия вознамерилась доминировать в Европе.

"Наш консул в Гамбурге оказался нацистом. Бывает, мы ж не звери какие, все понимаем. Немножко неудобно, как раз в тот момент, когда наш МИД предупреждает весь Мир о том, что Германия вознамерилась доминировать в Европе, вот такое. Кому из МИДа верить, может спросить европейский обыватель? Замминистра, выводящей на чистую воду Меркель? Или консулу в Гамбурге, мечтающему уничтожить евреев, русских, а если повезет, то и поляков с венграми? Честно говоря, консул явно убедительней замминистра", — пишет Бужанский у себя в Facebook.

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Консулу теперь грозит статья "разжигание ксенофобии и межнациональной розни", продолжает блогер.

"Но то проблемы европейского обывателя. А я наш обыватель, местный. Который на днях прочел, что одесского полицейского отстранили от работы за то, что он как то не так отозвался о Майдане. Согласен, с Майданом вышло так, что о нем действительно, или никак, или хорошо. А с консулом как? У консула статья. Разжигание ксенофобии и межнациональной розни. Может есть еще какая то, что то в духе- намеренное причинение ущерба имиджу государства, или что то в этом роде, не знаю", — добавляет Бужанский.

Однако блогер сомневается, что консул понесет какое-то наказание.

"Давайте посмотрим, как его не уволят, и за что его не посадят. Хотя история, проста, как пень. Взломали пацана, сто процентов. Уж очень они уязвимые. К взлому", — иронично резюмирует он.