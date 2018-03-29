Посольство РФ: сроки оказания консульских услуг в Украине могут увеличиться

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Посольство РФ в Украине сообщило, что после высылки российских дипломатов могут увеличиться сроки предоставления консульских услуг, говорится в сообщении на сайте посольства в четверг.

В среду пресс-служба посольства РФ сообщила, что объявленные в Украине персона нон грата российские дипломаты уже покинули страну. На Украине продолжают работать 66 дипломатов.

"Уважаемые посетители, уведомляем вас о сложностях, которые не по нашей вине могут возникнуть при обслуживании в российских консульских загранучреждениях на Украине. В частности, речь идет об увеличении сроков предоставления некоторых консульских услуг. Надеемся на ваше понимание", — говорится в сообщении посольства.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.