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    Посольство РФ: сроки оказания консульских услуг в Украине могут увеличиться

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (64)

    (обновлено: )60
    Посольство РФ в Украине сообщило, что сложности могут возникнуть с увеличением сроков предоставления некоторых консульских услуг.
    Здание посольства РФ в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Посольство РФ в Украине сообщило, что после высылки российских дипломатов могут увеличиться сроки предоставления консульских услуг, говорится в сообщении на сайте посольства в четверг.

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    В среду пресс-служба посольства РФ сообщила, что объявленные в Украине персона нон грата российские дипломаты уже покинули страну. На Украине продолжают работать 66 дипломатов.

    "Уважаемые посетители, уведомляем вас о сложностях, которые не по нашей вине могут возникнуть при обслуживании в российских консульских загранучреждениях на Украине. В частности, речь идет об увеличении сроков предоставления некоторых консульских услуг. Надеемся на ваше понимание", — говорится в сообщении посольства.

    Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

    Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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