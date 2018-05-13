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    МИД проверяет консула в Гамбурге на предмет антисемитских публикаций

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    СМИ со ссылкой на блогера Анатолия Шария сообщили, что сотрудник генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, что украинский консул в Гамбурге размещает на своей странице в социальных сетях антисемитские публикации, сообщил в воскресенье глава МИД Павел Климкин.

    "Получаю сообщение от своих подписчиков по информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат",- написал Климкин на своей странице в Facebook.

    Ранее украинские СМИ со ссылкой на блогера Анатолия Шария сообщили, что сотрудник генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

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    Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло любые инсинуации и обвинения в росте проявлений антисемитизма в стране.

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