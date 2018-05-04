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    Волошин: национализм неминуемо скатывается к антисемитизму

    (обновлено: )24181
    Русофобия, антисемитизм и ненависть к цыганам — классический набор националистов, пишет политолог-международник Олег Волошин. При этом с удивлением задается вопросом: как только политики-евреи союзничали с ура-патриотами?
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В Одессе во время "Марша украинского порядка", посвященного трагедии 2 мая, руководитель "Правого сектора" в Одессе Татьяна Сойкина призвала очистить Украину от евреев

    "Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж_дам! Не олигархии. Слава Украине!" — сказала Сойкина, выступая на марше.

    В ответ министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "пещерным средневековьем" заявления радикалов о евреях и сообщил, что полиция возбудила уголовное дело

    Политолога-международника Олега Волошина антисемитские лозунги националистов не удивляют. По его словам, русофобия, антисемитизм и ненависть к цыганам — классический набор националистов.

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    "Вот нацики ожидаемо взяли на вооружение антисемитские лозунги. Русофобия (причем эта Сойкина явно этническая русская), антисемитизм и ненависть к цыганам: классический набор. Это не удивляет", — пишет Волошин у себя в Facebook. 

    При этом политолог добавляет: удивляет другое, как только политики-евреи союзничали с ура-патриотами? 

    "Как некоторые вроде умные политики-евреи так долго шли на союз с этими ура-патриотами? Вы что, думали, что воинственный национализм рано или поздно не свалится до уровня восхваления Гитлера и вражды к евреям? Или наивность, или глупость", — добавляет он.

    Скриншот с сайта Facebook

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