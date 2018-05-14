наверх
14.05.201823:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.20+ 0.01
  • EUR31.26+ 0.15
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Прокуратура завела дело из-за резонансного ДТП в Белоруссии

    Тема:

    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии (12)

    62
    Прокуратурой Сумской области начато уголовное производство по результатам полученной информации от органов власти по организации поездки 26 детей за границу.
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    gaibrest.by

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура завела уголовное дело по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей, которые попали в ДТП в Белоруссии, сообщила в понедельник прокуратура Сумской области.

    "По результатам полученной информации от органов власти по организации поездки 26 детей за границу, прокуратурой Сумской области начато уголовное производство. Сведения в единый реестр досудебных расследований внесены 14 мая по части второй статьи 137 "ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжкие последствия", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

    Группа детей из Украины возвращалась через Белоруссию из Польши. В воскресенье около 7.00 один из перевозивших их микроавтобусов попал в авариюпод белорусским Каменцем. Шестеро украинцев в возрасте 13-15 лет были госпитализированы с тяжелыми травмами, 12-летний мальчик, который сидел на переднем сидении, скончался на месте происшествия. Еще одному мальчику белорусские медики сделали операцию. Все пострадавшие находятся в больнице в Бресте.

    Смотрите также: Первые кадры с места ДТП с юными футболистами из Украины под Брестом

    Действия водителя микроавтобуса, который допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении погрузчиком, квалифицированы следствием по уголовной статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", мужчина, гражданин Украины, задержан. Поездка в Польшу была туристической, ее организовали для школьников из Сумской области. Более 20 детей передвигались на четырех микроавтобусах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    Победительница Евровидения рухнула с лестницы
    Евровидение-2018: победа Израиля