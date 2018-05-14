Прокуратура завела дело из-за резонансного ДТП в Белоруссии

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура завела уголовное дело по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей, которые попали в ДТП в Белоруссии, сообщила в понедельник прокуратура Сумской области.

"По результатам полученной информации от органов власти по организации поездки 26 детей за границу, прокуратурой Сумской области начато уголовное производство. Сведения в единый реестр досудебных расследований внесены 14 мая по части второй статьи 137 "ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжкие последствия", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Группа детей из Украины возвращалась через Белоруссию из Польши. В воскресенье около 7.00 один из перевозивших их микроавтобусов попал в авариюпод белорусским Каменцем. Шестеро украинцев в возрасте 13-15 лет были госпитализированы с тяжелыми травмами, 12-летний мальчик, который сидел на переднем сидении, скончался на месте происшествия. Еще одному мальчику белорусские медики сделали операцию. Все пострадавшие находятся в больнице в Бресте.

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Действия водителя микроавтобуса, который допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении погрузчиком, квалифицированы следствием по уголовной статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", мужчина, гражданин Украины, задержан. Поездка в Польшу была туристической, ее организовали для школьников из Сумской области. Более 20 детей передвигались на четырех микроавтобусах.