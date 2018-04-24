КП "Киевкоммунсервис" подало на утверждение в установленном законодательством порядке "новые, увеличенные, экономически обоснованные тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов".
По информации Госпродпотребслужбы, в инфекционное отделение киевской больницы с диагнозом "гастроэнтероколит ротавирусной этиологии" госпитализированы 19 человек, из них 15 детей в возрасте от 5 месяцев до 9 лет.
Несколько тысяч человек прошли во вторник маршем в память годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции по центру Киева - от станции метро "Университет" по Крещатику до Майдана Незалежности.