В хостеле Киева задержали несколько десятков нелегалов

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Киеве силовики в результате спецоперации задержали 32 нелегальных мигранта.

"Закарпатским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ было установлено, что задержанные на границе Украины мигранты из Шри-Ланки, которые пытались попасть в Западную Европу, длительное время проживали в Киеве. В одном из хостелов, возле одного из столичных рынков, осталось проживать еще почти 70 их соотечественников…Во время спецоперации проведены санкционированные обыски по адресу обнаруженного заведения", — сообщает Национальная полиция Украины.

Національна поліція України На месте задержания нелегалов в Киеве

В помещении, которое находится на территории автогаражного кооператива, было обнаружено 98 человек, все они — иностранцы. Мигрантов доставили в Деснянское управления столичной полиции для установления личных данных.

Мигрантами оказались уроженцы Азербайджана, Бангладеш, Таджикистана, Узбекистана, России. Установлено, что все они попали в Киев из Российской Федерации в обход официальных пунктов пропуска через государственную границу Украины. За такое "​путешествие" каждый из нелегалов платил от 3 тыс до 5000 долларов.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали пять человек в Харьковской области, которые пытались нелегально пересечь украинско-российскую границу в грузовом поезде.