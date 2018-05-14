Киевлян предупредили о резком ухудшении погоды

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В ближайший час и до конца суток 14 мая в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-18 м / с.
Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, сообщает КГГА.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
• избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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