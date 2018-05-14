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    Киев

    Киевлян предупредили о резком ухудшении погоды

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    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает, что при грозе и сильном ветре на улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
    Последствия ливня в Киеве. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В ближайший час и до конца суток 14 мая в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-18 м / с.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, сообщает КГГА.

    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

    • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

    • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

    • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

    • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье на Францию обрушился аномальный снегопад, власти на юге объявили "оранжевый" — предпоследний — уровень опасности.

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