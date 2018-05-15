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    В Киеве неизвестные открыли огонь по маршрутке

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    По информации СМИ, в понедельник в Киеве вблизи станции метро "Лесная" неизвестные обстреляли маршрутку "Киев - Бровары", пострадавших в результате происшествия нет.
    В Киеве возле метро Лесная стреляли по маршрутке
    Facebook Архилюк Вячаслав

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку. Инцидент произошел примерно в 23:00 в понедельник вблизи станции метро "Лесная", сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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    "Под обстрел попал автобус "Киев — Бровары". Пострадавших в результате происшествия нет", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли автомобиль Infiniti бизнесмена Вадима Бермана возле его дома на улице Цитадельной, 5/9, в Киеве.

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