В Киеве неизвестные открыли огонь по маршрутке

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку. Инцидент произошел примерно в 23:00 в понедельник вблизи станции метро "Лесная", сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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"Под обстрел попал автобус "Киев — Бровары". Пострадавших в результате происшествия нет", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли автомобиль Infiniti бизнесмена Вадима Бермана возле его дома на улице Цитадельной, 5/9, в Киеве.