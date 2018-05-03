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    Происшествия

    В Черновцах огромный кран проткнул насквозь маршрутку

    (обновлено: )14420
    В Черновцах столкнулись маршрутный автобус и автокран, в результате чего стрела крана проткнула салон маршрутки насквозь. В момент аварии автобус ехал по маршруту Выжница - Черновцы.
    Кран врезался в маршрутку в Черновцах
    Фото СтопХам БУКОВИНА

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Черновцах утром в четверг произошла авария, при которой столкнулись подъемный кран и пассажирский автобус.

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    Происшествие случилось на улице Энергетической. Автобус двигался по маршруту "Выжница-Черновцы".

    При ударе автокран стрелой пробил лобовое стекло маршрутки, однако никто при этом не пострадал.

    Полиция Черновцов проводит расследование обстоятельств ДТП.

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    Напомним, возле Ивано-Франковска в селе Хриплин сильный порыв ветра опрокинул башенный кран на грузовик, который перевозил людей. В момент падения крана в кабине и пассажирской будке, установленной на грузовик, находились девять человек. Двое из них погибли на месте происшествия.

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