В Кривом Роге пассажиры атакуют полицию за проверку маршруток

Фото "Первый криворожский"

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Кривом Роге пассажиры маршрутного автобуса с криками накинулись на патрульных полицейских, которые остановили маршрутку для проверки.

После масштабного ДТП в Кривом Роге, когда в результате столкновения авто, автобуса и маршрутки погибли 11 человек, в городе проводятся рейды для проверки законности работы перевозчиков.

"Патрульные были вынуждены догонять водителя маршрутного такси на объездной дороге. Почему? Потому по требованию инспектора остановиться водитель отреагировал, но из-за возмущения пассажиров не дождался патрульного и уехал. Проверка вызвала волну возмущений у пассажиров. Они чуть ли не с кулаками набросились на двух инспекторов и инспекторшу", — сообщает "Первый Криворожский", который опубликовал видео инцидента (осторожно, нецензурная лексика).

За последнее время полицией в Кривом Роге оставлено более 150 админпротоколов за перевозки пассажиров с нарушением законодательства, в первую очередь это касается перевозки людей стоя.