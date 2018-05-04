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    В Кривом Роге пассажиры атакуют полицию за проверку маршруток

    (обновлено: )15410
    В Кривом Роге пассажиры атакуют полицию за проверки маршруток
    Фото "Первый криворожский"

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Кривом Роге пассажиры маршрутного автобуса с криками накинулись на патрульных полицейских, которые остановили маршрутку для проверки.

    После масштабного ДТП в Кривом Роге, когда в результате столкновения авто, автобуса и маршрутки погибли 11 человек, в городе проводятся рейды для проверки законности работы перевозчиков.

    "Патрульные были вынуждены догонять водителя маршрутного такси на объездной дороге. Почему? Потому по требованию инспектора остановиться водитель отреагировал, но из-за возмущения пассажиров не дождался патрульного и уехал. Проверка вызвала волну возмущений у пассажиров. Они чуть ли не с кулаками набросились на двух инспекторов и инспекторшу", — сообщает "Первый Криворожский", который опубликовал видео инцидента (осторожно, нецензурная лексика).

    За последнее время полицией в Кривом Роге оставлено более 150 админпротоколов за перевозки пассажиров с нарушением законодательства, в первую очередь это касается перевозки людей стоя.

    Ранее В Кривом Роге произошел подобный инцидент, когда возмущенные пассажиры перекрыли дорогу.

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