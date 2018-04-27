Маршрутка с людьми, следовавшая в Кривой Рог, перевернулась на трассе. Много раненых

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КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В пятницу приблизительно в 17:00 в районе села Новокалиновка, Криничанского района Днепропетровской области перевернулась маршрутка Mercedes Sprinter с пассажирами, сообщает krivbass.city.

Пять человек были доставлены автомобилями скорой помощи в больницу, один человек в тяжелом состоянии направлен в реанимацию.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранительные органы.

Напомним, спустя несколько дней после резонансной аварии в Кривом Роге неизвестный опубликовал шокирующие кадры первых минут после столкновения. По данным Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса.

Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.