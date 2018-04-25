Каждый день в ДТП в Украине погибают 11 человек

ГУНП в Харьковской области

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В результате необустроенности дорог в Украине каждый день в ДТП в среднем погибают 11 человек. Такая цифра была озвучена на заседании правительства в среду, 25 апреля, сообщает "Экономическая правда".

С целью снижения печальной статистики, в Кабинете министров разработали программу "Безопасные дороги", на реализацию которой в 2018 году планируется направить 2,6 млрд гривен.

"Сегодня представляем единую целостную программу. Будем развивать островки безопасности, пешеходные переходы, круговые развязки", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

В частности, в числе главных проблем на украинских дорогах разработчики программы называют превышение скорости, необустроенность пешеходных переходов, небезопасность перекрестков, управление в состоянии алкогольного опьянения.

Программа преследует цель снизить смертность на дорогах, уменьшить последствия ДТП, внедрить системы управления безопасностью движения.

Документ предусматривает четыре рычага управления безопасностью движения: инфраструктура, надзор и контроль, неотложная помощь, просвещение.

Кроме того, в рамках реализации этой программы планируется обустроить 500 развязок на сумму 1,16 млрд грн, 500 островков на въездах в населенные пункты на сумму 930,15 млн грн, 6432 пешеходных переходов на сумму 1,161 млрд грн, а также 1500 пешеходных переходов с осветительными панелями на сумму 150 млн грн.

Также планируется ликвидировать 109 мест концентрации ДТП, на что предполагается потратить 259,8 млн грн, построить 258 км новых барьерных ограждений на сумму 435 млн грн, установить 15 тыс. дорожных знаков на 60 млн грн.

Кроме этого, программа предусматривает проведение 46 просветительских кампаний по безопасности движения, а также мероприятий по надзору, контролю и неотложной помощи.

Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". Ранее сообщалось, что в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более десяти пострадали.

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Спустя несколько дней после резонансной аварии неизвестный опубликовал шокирующие кадры первых минут после столкновения в Кривом Роге. По данным Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса.

Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.