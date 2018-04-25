Смертельное ДТП в Москве. Грузовик с щебнем на скорости снес две легковушки

"На пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника произошло столкновение одной грузовой машины и двух легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, ранее движение на этом участке было затруднено, но сейчас приходит в норму.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города, в результате ДТП одна из машин перевернулась, обратно на колеса ее ставили с помощью автокраном. Грузовик, который попал в аварию, по данным источника, был гружён щебнем, от него дорога уже расчищена.