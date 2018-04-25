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    Смертельное ДТП в Москве. Грузовик с щебнем на скорости снес две легковушки

    (обновлено: )27101
    Грузовик и две легковушки столкнулись на Рязанском проспекте в Москве, один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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    "На пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника произошло столкновение одной грузовой машины и двух легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал", — сказал собеседник агентства.

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    По его словам, ранее движение на этом участке было затруднено, но сейчас приходит в норму.

    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города, в результате ДТП одна из машин перевернулась, обратно на колеса ее ставили с помощью автокраном. Грузовик, который попал в аварию, по данным источника, был гружён щебнем, от него дорога уже расчищена.

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