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    ГИБДД МВД РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Автомобили Скорой помощи в РФ
    На Ставрополье в результате ДТП погибли 9 человек
    04:44 07.08.2016
    219
    По информации представителя управления ГИБДД РФ, около часа ночи водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Scorpio в Кочубеевском районе.
    Обрушение моста в Приморье. Видео
    Обрушение моста в Приморье 
    05:23 25.02.2016
    220
    Во вторник на 127 км трассы Артем - Находка - порт Восточный произошло обрушение двух пролетов моста в селе Новолитовск через речку Литовка. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Организован объезд через Партизанск.
    Скорая помощь в РФ
    В РФ произошло ДТП с участием 18 машин
    16:11 03.01.2016
    449
    Согласно информации, около 11.00 во Всеволожском районе на Новоприозерском шоссе по направлению движения от поселка Лемболово в сторону Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух автомашин.
    Работа инспекторов ГИБДД
    Акции в честь Всемирного дня жертв ДТП пройдут в воскресенье по всей России
    00:13 16.11.2014
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    Также сотрудники Госавтоинспекции регионов России и Белоруссии подготовили карточки с фамилиями и датами гибели всех людей, ставших жертвами автоаварий с начала года.
    Работа инспекторов ГИБДД
    ГАИ РФ помогут крымчанам освоить российские правила дорожного движения
    15:43 09.04.2014
    34Присоединение Крыма к РФ
    Сотрудники ГИБДД, командированные в Крым, помогут жителям полуострова освоить российские правила дорожного движения, а также иные законы и нормативы в этой области, сообщил РИА Новости представитель МВД России.
    Получение водительского удостоверения на право вождения автомобиля
    Права крымчан-водителей действительны до конца года - ГИБДД
    09:56 04.04.2014
    45Присоединение Крыма к РФ
    Госавтоинспекция России уточнила, что жители Крыма и Севастополя могут пользоваться своими водительскими удостоверениями до конца года и экстренный замены прав в регионе не будет.
    Автомобиль российской полиции. Архивное фото
    Автомобиль взорвался возле здания ГИБДД в российском Пятигорске
    19:29 27.12.2013
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    Автомобиль взорвался неподалеку от здания ГИБДД в Пятигорске, есть пострадавшие.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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