Во вторник на 127 км трассы Артем - Находка - порт Восточный произошло обрушение двух пролетов моста в селе Новолитовск через речку Литовка. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Организован объезд через Партизанск.
Сотрудники ГИБДД, командированные в Крым, помогут жителям полуострова освоить российские правила дорожного движения, а также иные законы и нормативы в этой области, сообщил РИА Новости представитель МВД России.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".