По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
Согласно заявлению пресс-центра штаба АТО, оба подорвавшихся - граждане РФ. Погиб Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, ранения получил Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань.
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
В результате аварии пожилая женщина погибла на месте, ее попутчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. По словам представителей дорожной полиции, водителем Peugeot была девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта, только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв.
В интернете появилось видео нападения огромного кабана на жителей китайской деревни, закончившегося смертью пенсионера. На кадрах видно, как разъяренное животное подбежало к мужчине, отбросило его на землю, а затем ударило клыками.
По информации штаба АТО, огонь велся на донецком направлении в районе Песков. На Приазовье из минометов калибра 82-мм было обстреляно Лебединское, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие использовались у Водяного.
По информации ГСЧС, в результате взрыва погиб один человек и два человека госпитализированы в больницу (женщину с ожогами лица и шеи и мужчину с гипертоническим кризом). В четырех квартирах взрывом разрушены стены и перекрытия между первым и вторым этажами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
В результате аварии пожилая женщина погибла на месте, ее попутчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. По словам представителей дорожной полиции, водителем Peugeot была девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта, только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв.
Согласно заявлению пресс-центра штаба АТО, оба подорвавшихся - граждане РФ. Погиб Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, ранения получил Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань.
По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
В интернете появилось видео нападения огромного кабана на жителей китайской деревни, закончившегося смертью пенсионера. На кадрах видно, как разъяренное животное подбежало к мужчине, отбросило его на землю, а затем ударило клыками.
В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.
Жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, заявил ранее губернатор штата Грег Эббот. 23 человека погибли в церкви, 2 — снаружи ее, еще 1 скончался в больнице. Около 20 человек были госпитализированы.
Инцидент произошел во время религиозного праздника, на который собралось большое число жителей города Фуншал – административного центра автономии, расположенной в тысяче километров от континентальной Португалии.
По информации СМИ, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина.
Зона наводнения растянулась на тысячу километров. Стихийное бедствие также оставило без электричества более 100 тысяч домов. Власти страны опасаются, что еще больше людей могут стать жертвами наводнения, так как вода продолжает прибывать.
По информации СМИ, водитель Fiat вылетел на проспект Победы на встречную полосу, где врезался в Opel и приземлился на Renault. В результате происшествия один водитель погиб, трое человек получили травмы.
В субботу около 16.00 (17.00 по Киеву) вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих в немецком Гейдельберге, три человека пострадали, полицейские ранили злоумышленника. Позднее один из пострадавших скончался.
Пассажир, сидевший слева от водителя, получил смертельные травмы, и скончался на месте аварии. Бойцы аварийно-спасательного отряда с помощью специнструмента разрезали кузов авто и передали тело медикам.
Два злоумышленника в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную стрельбу. Один из нападавших все еще находится в здании, которое окружено полицией.
Авария произошла в четверг утром в районе железнодорожной станции вблизи города Карачи на юге страны. Скорый поезд Zakaria Express (маршрут Карачи-Мултан) врезался в стоявший на станции скорый поезд Fareed Express (маршрут Карачи-Лахор).
Акция оппозиции под названием "Штурм Венесуэлы" была начата оппозицией после решения судов о приостановке процедуры сбора подписей за проведение референдума о прекращении полномочий президента Николаса Мадуро.
В результате операции у северного побережья Ливии были обнаружены 11 дрейфующих лодок, на которых находились 968 мужчин, 58 женщин и 232 ребенка. Среди спасенных оказалась беременная женщина, чье состояние вызывало серьезные опасения.
Теракт с использованием заминированного грузовика в городе Джизре провинции Ширнак совершил смертник из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в заявлении администрации провинции в пятницу.
Под Мариуполем на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск около 21:00 30-летняя водитель автомобиля "ВАЗ-21099", совершила наезд на прицеп автомобиля "МАЗ", который остановился в связи с технической неисправностью.
Заминированный автомобиль взорвался около поста дорожной полиции и общежития для полицейских в Нусайбине. После взрыва, члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) открыли огонь из гранатометов по зданию, полиция открыла ответный огонь.
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
В интернете появилось видео нападения огромного кабана на жителей китайской деревни, закончившегося смертью пенсионера. На кадрах видно, как разъяренное животное подбежало к мужчине, отбросило его на землю, а затем ударило клыками.
В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.
Обломки разбившегося в Саудовской Аравии вертолета обнаружены, продолжаются поиски выживших. По информации СМИ, в результате происшествия заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и сопровождавшие его чиновники погибли.
Разбившийся в Кот-д'Ивуаре самолет был зарегистрирован в Молдавии, сообщается на сайте Органа гражданской авиации (ОГА) республики. По данным властей Кот-д'Ивуара, жертвами крушения грузового самолета в субботу стали четыре гражданина Молдавии.
В интернете появилось видео стрельбы в Лас-Вегасе. Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay.
В субботу под Екатеринбургом у длинномера Renault с полуприцепом, загруженным щебнем, лопнуло колесо. Большегруз вынесло на встречную полосу, где он врезался в УАЗ, а опрокинувшимся прицепом придавил вторую машину той же модели.
Крупная авария произошла накануне поздно вечером на скоростном шоссе в провинции Шэньси в центральном Китае. Как сообщает Центральное телевидения КНР, в результате ДТП погибли 36 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести.
По уточненным данным, при взрыве в жилом доме в Голосеевском районе Киева пострадали шесть человек. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в оперативной информации по состоянию на 21.00, в результате взрыва пострадали 6 человек.
Туристическое судно затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе в департаменте Антьокия. Была начата спасательная операция, военно-воздушные силы Колумбии направили к месту происшествия вертолет.
По данным ГУМВД РФ, ДТП произошло на автодороге Самбек - Успенская с участием двух автобусов и еще одного транспортного средства. В результате ДТП один из автобусов перевернулся, погибли четыре человека.
Мероприятия в Одессе в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 года прошли во вторник. Памятные мероприятия состоялись при повышенных мерах безопасности, в течение дня людей дважды эвакуировали с Куликова поля из-за сообщений о взрывчатке.
По меньшей мере девять человек погибли из-за торнадо и наводнений в нескольких американских штатах. Власти Арканзаса также сообщили, что два ребенка считаются пропавшими без вести после того, как автомобиль, в котором они находились, смыло с моста.
По информации полиции, под снежными завалами обнаружены восемь человек без признаков жизни. Свыше 30 человек получили травмы. Правительство Японии учредило комиссию по спасению пострадавших в антикризисном центре при администрации премьер-министра.
В последние дни из Мосула поступили сообщения СМИ о большом числе погибших жителей при авиаударах в западной части города. Курдский телеканал Rudaw сообщил, что более 200 человек в четверг погибли при бомбардировке в районе аль-Джадида.
Вечером в воскресенье, 19 марта, в Киеве на проспекте Победы, возле метро Берестейская, произошло смертельное ДТП. Известно об одном погибшем и трех пострадавших. На месте работали спасатели ГСЧС и несколько бригад скорой.
Инцидент произошел в городе Гонаив на севере Гаити в воскресенье. Вначале автобус наехал на двух пешеходов, в результате чего один погиб и один пострадал, а затем попытался скрыться с места инцидента и въехал в группу музыкантов.
Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли семь из 22 вагонов скорого поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар - столицу штата Орисса.
В результате аварии венгерского автобуса, произошедшей минувшей ночью близ Вероны, погибли 16 человек, их идентификация серьезно затруднена из-за того, что тела сильно обожжены. Об этом сообщили в субботу представители правоохранительных органов Италии.
Три члена экипажа и несколько жильцов дачного поселка погибли при крушении грузового Boeing 747, еще один член экипажа выжил, сообщил начальник центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.
Необычайные холода в Европе в сочетании со снежными бурями, начавшимися в прошлые выходные, привели к гибели как минимум 38 человек. 20 человек замерзли в Польше, температура там опустилась ниже минус 30 градусов.
В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.