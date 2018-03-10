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    жертвы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 609
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    • Самые читаемые
    Смертельно ДТП в Польше, погибли украинцы
    В Польше авто с украинскими заробитчанами попало под грузовик
    21:59 08.03.2018
    755Европа открывает для украинцев свои границы
    По информации польской полиции, водитель Ford, двигаясь в направлении Перемышля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом.
    Смертельная авария под Одессой. Авто до багажника влетело под фуру. Видео
    Смертельная авария под Одессой. Авто до багажника влетело под фуру 
    14:10 05.03.2018
    407
    Под Одессой в районе Клеверного моста произошла смертельная авария. Легковой автомобиль на полном ходу врезался в ехавший перед ним большегруз с прицепом.
    Пожар наркологического диспансера в Баку
    В Баку сгорел наркологический диспансер несколько десятков погибших
    08:48 02.03.2018
    200
    Пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС Азербайджана.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Коалиция нанесла массированный авиаудар по мирным деревням в Сирии
    23:58 25.02.2018
    669Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По данным СМИ, авиаударам подверглись деревни Аш-Шаафа и Захрат-Аллюни в провинции Дейр-эз-Зор, помимо погибших, ранения получили десятки граждан.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Обострение в зоне АТО. ВСУ сообщили о погибшем и раненых на Донбассе
    08:12 22.02.2018
    301Донбасс: новое перемирие
    По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео. Видео
    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео 
    04:11 19.02.2018
    1695
    Администрация Кизляра назвала имя открывшего стрельбу около храма в воскресенье, им оказался 22-летний Халил Халилов, сообщается на сайте мэрии.
    Противопехотные мины, черная вдова. Архивное фото
    ВСУ сообщили о подрыве ополченцев на собственных минах в Донбассе
    00:32 19.02.2018
    613Донбасс: новое перемирие
    Согласно заявлению пресс-центра штаба АТО, оба подорвавшихся - граждане РФ. Погиб Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, ранения получил Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань.
    Смертельное ДТП в Харьковской области, Audi врезалась в фуру
    В Харьковской области Audi влетел в фуру, четверо погибших
    14:53 16.02.2018
    689
    В результате аварии погибли водитель и три пассажира Audi – женщины 31, 50, 66 лет. Еще один пассажир, 39-летний житель города Изюм, получил телесные повреждения.
    В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде. Видео
    В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде 
    09:11 15.02.2018
    1030Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    В МЧС РФ сообщили подробности поисковой операции на месте катастрофы АН-148
    05:47 12.02.2018
    1074Авиакатастрофа Ан-148 в России
    По информации МЧС РФ, на месте крушения спасатели обнаружили яму примерно семь на четыре метра и глубиной в полтора метра с обломками, были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших.
    Нетрезвая девушка на Peugeot снесла двух людей на тротуаре под Киевом
    Смертельная авария под Киевом. Девушка на Peugeot снесла пешеходов
    01:33 12.02.2018
    1026
    В результате аварии пожилая женщина погибла на месте, ее попутчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. По словам представителей дорожной полиции, водителем Peugeot была девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    ООН заявила о новой эскалации конфликта в Сирии
    06:56 11.02.2018
    686Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта, только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв.
    Дикий кабан набросился на людей в Китае. Видео
    В Китае дикий кабан разодрал до смерти пожилого мужчину (18+) 
    06:26 05.02.2018
    1289
    В интернете появилось видео нападения огромного кабана на жителей китайской деревни, закончившегося смертью пенсионера. На кадрах видно, как разъяренное животное подбежало к мужчине, отбросило его на землю, а затем ударило клыками.
    Появилось видео с места жуткой аварии в Киеве. Видео
    Появилось видео с места жуткой аварии в Киеве 
    05:33 04.02.2018
    3753
    В Киеве на проспекте Шухевича произошло ДТП с участием 5 автомобилей. В результате столкновения 2 человека погибли, еще 3 пострадали, сообщает портал "Киев Оперативный".
    В Киеве произошла смертельная авария пяти автомобилей
    В Киеве произошла масштабная авария с погоней полиции, есть жертвы
    03:37 04.02.2018
    957
    По информации СМИ, около полуночи с 3 на 4 февраля водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Присутствующие на месте патрульные полицейские начали погоню за авто.
    Разрушенные боями Пески
    ВСУ сообщили об обстрелах под Донецком, есть погибшие и раненые
    08:14 31.01.2018
    577Донбасс: новое перемирие
    По информации штаба АТО, огонь велся на донецком направлении в районе Песков. На Приазовье из минометов калибра 82-мм было обстреляно Лебединское, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие использовались у Водяного.
    Во время пожара в общежитии под Омском сгорели пять человек, из них двое детей
    В России пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Омском
    06:51 28.01.2018
    119
    По информации Следственного комитета РФ, во время пожара в поселке Новоомский в пригороде Омска погибли пять человек, из них двое несовершеннолетних - 13 и 14 лет, еще семь человек пострадали.
    Смертельное ДТП под Николаевом, несколько человек погибших
    Смертельная авария на Одесской трассе. BMW на встречной влетел в Citroen
    22:36 25.01.2018
    1929
    BMW выехал на встречную полосу и "лоб-в-лоб" столкнулось с Citroen. Спасателям пришлось вырезать специальными средствами одного пострадавшего и одного погибшего из автомобиля.
    В Киевской области в жилом доме произошел взрыв газа
    Под Киевом в двухэтажном жилом доме взорвался газ, есть жертвы
    08:32 24.01.2018
    294
    По информации ГСЧС, в результате взрыва погиб один человек и два человека госпитализированы в больницу (женщину с ожогами лица и шеи и мужчину с гипертоническим кризом). В четырех квартирах взрывом разрушены стены и перекрытия между первым и вторым этажами.
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Полиция уточнила количество убитых и раненых в Одессе
    18:22 19.01.2018
    1288Криминальные войны в Украине
    По информации директора департамента коммуникации Национальной полиции Ярослава Тракало, по предварительной информации, в результате стрельбы в Одессе - "4 раненых, двое погибших".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео. Видео
    Момент расстрела женщин у храма в Дагестане попал на видео 
    04:11 19.02.2018
    1695
    Администрация Кизляра назвала имя открывшего стрельбу около храма в воскресенье, им оказался 22-летний Халил Халилов, сообщается на сайте мэрии.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    В МЧС РФ сообщили подробности поисковой операции на месте катастрофы АН-148
    05:47 12.02.2018
    1074
    По информации МЧС РФ, на месте крушения спасатели обнаружили яму примерно семь на четыре метра и глубиной в полтора метра с обломками, были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших.
    В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде. Видео
    В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде 
    09:11 15.02.2018
    1030
    В интернете появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести.
    Нетрезвая девушка на Peugeot снесла двух людей на тротуаре под Киевом
    Смертельная авария под Киевом. Девушка на Peugeot снесла пешеходов
    01:33 12.02.2018
    1026
    В результате аварии пожилая женщина погибла на месте, ее попутчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. По словам представителей дорожной полиции, водителем Peugeot была девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
    Смертельно ДТП в Польше, погибли украинцы
    В Польше авто с украинскими заробитчанами попало под грузовик
    21:59 08.03.2018
    755
    По информации польской полиции, водитель Ford, двигаясь в направлении Перемышля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом.
    Смертельное ДТП в Харьковской области, Audi врезалась в фуру
    В Харьковской области Audi влетел в фуру, четверо погибших
    14:53 16.02.2018
    689
    В результате аварии погибли водитель и три пассажира Audi – женщины 31, 50, 66 лет. Еще один пассажир, 39-летний житель города Изюм, получил телесные повреждения.
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    ООН заявила о новой эскалации конфликта в Сирии
    06:56 11.02.2018
    686
    По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта, только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Коалиция нанесла массированный авиаудар по мирным деревням в Сирии
    23:58 25.02.2018
    669
    По данным СМИ, авиаударам подверглись деревни Аш-Шаафа и Захрат-Аллюни в провинции Дейр-эз-Зор, помимо погибших, ранения получили десятки граждан.
    Противопехотные мины, черная вдова. Архивное фото
    ВСУ сообщили о подрыве ополченцев на собственных минах в Донбассе
    00:32 19.02.2018
    613
    Согласно заявлению пресс-центра штаба АТО, оба подорвавшихся - граждане РФ. Погиб Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, ранения получил Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань.
    Смертельная авария под Одессой. Авто до багажника влетело под фуру. Видео
    Смертельная авария под Одессой. Авто до багажника влетело под фуру 
    14:10 05.03.2018
    407
    Под Одессой в районе Клеверного моста произошла смертельная авария. Легковой автомобиль на полном ходу врезался в ехавший перед ним большегруз с прицепом.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Обострение в зоне АТО. ВСУ сообщили о погибшем и раненых на Донбассе
    08:12 22.02.2018
    301
    По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
    Пожар наркологического диспансера в Баку
    В Баку сгорел наркологический диспансер несколько десятков погибших
    08:48 02.03.2018
    200
    Пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. На месте происшествия работают пожарные и спасатели МЧС Азербайджана.
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