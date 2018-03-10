1239

Российский лидер присоединился к "Бессмертному полку" на Красной площади и прошел с ним до начала Васильевского спуска. В руках он держал портрет своего отца. Рядом с главой государства в числе прочих шли выдающиеся актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин.