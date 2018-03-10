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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Наручники
    Концертный директор известного DJ подозревается в убийстве тещи
    15:00 07.03.2018
    113
    В полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Старосадском переулке было обнаружено тело 77-летней женщины с признаками насильственной смерти.
    Ани Лорак
    Лорак дала сольник в Москве и засветилась с пресс-секретарем Путина
    13:48 06.03.2018
    1143
    На сольном концерте украинской певицы Ани Лорак в Москве присутствовали так же и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Пеской с женой.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    В Кремле прокомментировали обвинения в отравлении экс-офицера ГРУ
    12:59 06.03.2018
    337
    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.
    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
    МИД РФ прокомментировал закупку газа в 4 раза дороже российского
    13:34 05.03.2018
    3922Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Мария Захарова заявила, что "Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ"
    Ксения Собчак. Архивное фото
    В центре Москвы напали на Собчак. Появилось видео
    17:13 04.03.2018
    1563
    По данным штаба Собчак, к ней подбежал молодой человек и, со словами "Это за Жириновского", облил ее водой и сильно толкнул, так что Собчак упала.
    Патруль полиции в Москве
    В квартире Москвы найден труп мужчины с ножевыми ранами
    10:59 04.03.2018
    291
    В квартире жилого дома по улице Инессы Арманд в городе Москве было обнаружено тело 42-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища и шеи.
    Москва передала Киеву двух украинских пограничников, задержанных в октябре 2017 года
    В Кремле удовлетворены обменом пограничниками с Украиной
    13:01 02.03.2018
    174
    Обмен состоялся 2 марта в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Украинская сторона вернула России пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. Украине передали Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.
    Пресс-конференция Виктора Януковича
    Янукович обратится к США и РФ по урегулированию конфликта в Донбассе
    11:28 02.03.2018
    663Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Бывший президент Украины высказал свое видение по урегулированию конфликта в Донбассе. Янукович уверен, что ключевую роль по разрешению конфликта могут сыграть Россия и США.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции
    Пресс-конференция Виктора Януковича: ключевые заявления экс-президента 
    10:00 02.03.2018
    9383
    Бывший президент Украины проводит пресс-конференцию, на которой намерен рассказать "о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане".
    Актер Валерий Гаркалин на премьере фильма Неуловимые в Москве.
    Состояние актера Гаркалина остается тяжелым, но он переведен из реанимации
    09:31 02.03.2018
    318
    В московском НИИ имени Склифосовского сообщают, что у Гаркалина температура 37,3 градусов, состояние по прежнему тяжелое. Известный актер болен воспалением легких.
    Снегопад в Харькове
    Хроника 1 марта: снежный Армагеддон, проблемы с газом, послание Путина
    09:26 02.03.2018
    1614
    Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против РФ
    13:24 01.03.2018
    951
    Выступая перед Федеральным собранием президент России предупредил, что РФ даст мгновенный ответ на применение ядерного оружия, даже если оно будет направлено против союзников.
    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    Deutsche Welle: как живется культурным центрам РФ и Украины
    10:55 28.02.2018
    731Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Двадцать лет назад Украина и Россия подписали соглашение о создании культурных центров. Корреспонденты Deutsche Welle выяснили, что происходит с этими учреждениями как в Москве, так и Киеве на фоне кризиса в российско-украинских отношениях.
    Доллары США, купюры
    В Москве у безработной украли почти $300 тыс
    13:05 26.02.2018
    409
    38-летняя безработная сообщила правоохранителям, что кто-то проник в ее квартиру и взломал сейф, похитив оттуда деньги и ювелирные украшения.
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Митинги памяти Немцова в Москве и Петербурге 
    23:09 25.02.2018
    266Годовщина убийства Бориса Немцова
    В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли мероприятия в память об убитом 27 февраля 2015 года оппозиционном политике и бывшем заместителе премьер-министра РФ Борисе Немцове.
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Марш памяти Немцова в Москве. Колонной прошли 4,5 тыс человек
    14:40 25.02.2018
    451
    Марш был согласован по маршруту от Пушкинской площади по Страстному бульвару и далее на проспект Сахарова. Планировалось, что в шествии примут участие порядка 30 тысяч человек.
    Жена депутата устроила скандал на борту рейса Москва - Бейрут
    "Жена депутата" устроила скандал на борту самолета 
    21:36 24.02.2018
    3250
    Пассажирам и стюардессам рейса Москва - Бейрут пришлось поволноваться из пассажирки, устроившей истерику и скандал из-за случайно пролитой на нее воды.
    Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
    Закон о реинтеграции Донбасса ведет к войне - проект заявления Госдумы РФ
    16:04 21.02.2018
    974Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Российская Госдума подготовила проект заявления, в котором принятый и утвержденный в Украине закон о реинтеграции Донбасса называется "проникнутым ненавистью".
    Дмитрий Фирташ
    Суд в Москве начал банкротство компании Фирташа
    12:16 20.02.2018
    369
    Суд включил задолженность перед банком ВТБ в размере около 2,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ООО "Титановые инвестиции" олигарха Дмитрия Фирташа.
    Петр Гара
    В Москве убили известного певца
    08:40 20.02.2018
    3579
    Музыканта последний раз видели в гостях 14 февраля, после чего он не выходил на связь несколько суток, сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции
    Пресс-конференция Виктора Януковича: ключевые заявления экс-президента 
    10:00 02.03.2018
    9383
    Бывший президент Украины проводит пресс-конференцию, на которой намерен рассказать "о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане".
    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
    МИД РФ прокомментировал закупку газа в 4 раза дороже российского
    13:34 05.03.2018
    3922
    Мария Захарова заявила, что "Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ"
    Петр Гара
    В Москве убили известного певца
    08:40 20.02.2018
    3579
    Музыканта последний раз видели в гостях 14 февраля, после чего он не выходил на связь несколько суток, сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    Юлия Алексеева
    Чемпионка России показала прелести спортивного тела 
    11:19 13.02.2018
    3441
    Москвичка Юлия Алексеева, выступающая в категории фитнес-бикини до 169 см, активно делится со своими подписчиками в Instagram новыми фотографиями.
    Жена депутата устроила скандал на борту рейса Москва - Бейрут
    "Жена депутата" устроила скандал на борту самолета 
    21:36 24.02.2018
    3250
    Пассажирам и стюардессам рейса Москва - Бейрут пришлось поволноваться из пассажирки, устроившей истерику и скандал из-за случайно пролитой на нее воды.
    Снегопад в Харькове
    Хроника 1 марта: снежный Армагеддон, проблемы с газом, послание Путина
    09:26 02.03.2018
    1614
    Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
    Ксения Собчак. Архивное фото
    В центре Москвы напали на Собчак. Появилось видео
    17:13 04.03.2018
    1563
    По данным штаба Собчак, к ней подбежал молодой человек и, со словами "Это за Жириновского", облил ее водой и сильно толкнул, так что Собчак упала.
    Олег Мкртчан.
    Суд в Москве арестовал ранее задержанного украинского миллионера
    13:45 08.02.2018
    1556
    Обстоятельства вменяемого Олегу Мкртчану преступления пока не раскрываются, известно лишь, что в СИЗО коммерсант заключен до 5 апреля. Постановление об аресте его защита уже обжаловала.
    Автомобили скорой помощи в РФ
    Замерзла насмерть. В Москве воспитатели детсада забыли в сугробе 3-летнюю девочку
    16:38 16.02.2018
    1423
    Как уточняется, воспитательница и нянечка, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили, что одного из детей не хватает. Вернувшись на место прогулки, воспитатели "обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения".
    Встреча глав МИД нормандской четверки (Украина, Германия, Россия, Франция) по украинскому урегулированию в Берлине. Сергей Лавров и Павел Климкин
    Лавров: Климкин родом из Курска и общается со мной на русском
    16:24 11.02.2018
    1407
    По словам главы российского МИД, во время телефонных переговоров и личных встреч министр иностранных дел Украины Павел Климкин общается на русском языке.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Утверждение закона о реинтеграции Донбасса будет колоссальной ошибкой - Лавров
    17:19 11.02.2018
    1391
    Глава российского МИД считает, что закон о реинтеграции Донбасса станет "первым шагом по слому минских договоренностей". Если закон будет окончательно утвержден, это будет "колоссальной ошибкой".
    Погром в киевском офисе Россотрудничества
    Россия обратится в ОБСЕ из-за нападения на Россотрудничество - МИД РФ
    18:31 17.02.2018
    1279
    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что готовится официальное обращение в связи с нападением на офис Россотрудничества в Киеве, где был осуществлен погром.
    Ани Лорак
    Лорак дала сольник в Москве и засветилась с пресс-секретарем Путина
    13:48 06.03.2018
    1143
    На сольном концерте украинской певицы Ани Лорак в Москве присутствовали так же и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Пеской с женой.
    Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
    Закон о реинтеграции Донбасса ведет к войне - проект заявления Госдумы РФ
    16:04 21.02.2018
    974
    Российская Госдума подготовила проект заявления, в котором принятый и утвержденный в Украине закон о реинтеграции Донбасса называется "проникнутым ненавистью".
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против РФ
    13:24 01.03.2018
    951
    Выступая перед Федеральным собранием президент России предупредил, что РФ даст мгновенный ответ на применение ядерного оружия, даже если оно будет направлено против союзников.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ прокомментировал призывы о бойкоте и протестах на ЧМ-2018
    09:14 08.02.2018
    785
    Министерство иностранных дел России прокомментировало слова главы МИД Украины Павла Климкина о возможном проведении протестов и бойкоте Чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ.
    В Киеве пытаются сорвать Тотальный диктант
    Deutsche Welle: как живется культурным центрам РФ и Украины
    10:55 28.02.2018
    731
    Двадцать лет назад Украина и Россия подписали соглашение о создании культурных центров. Корреспонденты Deutsche Welle выяснили, что происходит с этими учреждениями как в Москве, так и Киеве на фоне кризиса в российско-украинских отношениях.
    Пресс-конференция Виктора Януковича
    Янукович обратится к США и РФ по урегулированию конфликта в Донбассе
    11:28 02.03.2018
    663
    Бывший президент Украины высказал свое видение по урегулированию конфликта в Донбассе. Янукович уверен, что ключевую роль по разрешению конфликта могут сыграть Россия и США.
    Центральный вокзал в Киеве
    Самым прибыльным поездом в 2017 году стал "Киев-Москва"
    17:38 15.02.2018
    612
    Сообщается, что самым убыточным стал поезд №70/69 Мариуполь – Львов – 16 вагонов, 93% заселенности, убыток – 159,9 млн грн.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Спасательная операция на месте крушения Ан-148 под Москвой завершена
    03:28 12.02.2018
    486
    По словам представителя регионального главка МЧС РФ, все поисково-спасательные работы завершены, сотрудники Следственного комитета РФ продолжают находиться на месте катастрофы.
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