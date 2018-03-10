Обмен состоялся 2 марта в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Украинская сторона вернула России пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. Украине передали Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.
Бывший президент Украины проводит пресс-конференцию, на которой намерен рассказать "о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане".
Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
Двадцать лет назад Украина и Россия подписали соглашение о создании культурных центров. Корреспонденты Deutsche Welle выяснили, что происходит с этими учреждениями как в Москве, так и Киеве на фоне кризиса в российско-украинских отношениях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Бывший президент Украины проводит пресс-конференцию, на которой намерен рассказать "о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане".
Накануне президент Украины провел заседание СНБО, а президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в МИД Украины завили, что Россия угрожает ядерными ударами, а Госдеп США одобрил продажу Киеву комплексов Javelin.
Как уточняется, воспитательница и нянечка, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили, что одного из детей не хватает. Вернувшись на место прогулки, воспитатели "обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения".
Двадцать лет назад Украина и Россия подписали соглашение о создании культурных центров. Корреспонденты Deutsche Welle выяснили, что происходит с этими учреждениями как в Москве, так и Киеве на фоне кризиса в российско-украинских отношениях.
Бывший президент Украины проводит пресс-конференцию, на которой намерен рассказать "о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане".
Дрессировщик и акробат Олег во время выполнения номера упал с высоты 18 метром и сломал ноги и руку. Теперь парень вынужденно пересел в инвалидное кресло, а передвигаться ему помогает его питомец медведь Яша.
Коллеги, поклонники и близкие люди продолжительными аплодисментами проводили композитора Владимира Шаинского в последний путь, церемония прощания завершилась в понедельник в Московском доме композиторов, передает корреспондент РИА Новости.
Знаменитый актер Михаил Державин ушел из жизни после продолжительной болезни на 82-м году жизни. На сцене театра и в кино он играл вместе с рядом известных актеров, многие из которых были его друзьями.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Православные христиане в воскресенье отмечают Рождество Христово - один из важнейших, наряду с Пасхой, праздников для верующих.
Телеканал РЕН ТВ разместил новое видео наезда автобуса на остановку возле станции метро "Сходненская" в Москве. На кадрах, заснятых видеорегистратором автомобиля, видно, как автобус поворачивает к остановке, но не останавливается и врезается в нее.
Появилось видео с места крупной аварии в Москве, где погибли два человека. Запись опубликовал пользователь твиттер Николай Зубов. На записи видно, что автобус "ЛиАЗ" въехал в остановку рядом с метро "Сходненская".
По факту ДТП, в котором погибли пять человек, было возбуждено уголовное дело по двум статьям: "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
Столичная полиция опровергает информацию о заложниках в здании фабрики, где бывший собственник устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Коллеги, поклонники и близкие люди продолжительными аплодисментами проводили композитора Владимира Шаинского в последний путь, церемония прощания завершилась в понедельник в Московском доме композиторов, передает корреспондент РИА Новости.
Знаменитый актер Михаил Державин ушел из жизни после продолжительной болезни на 82-м году жизни. На сцене театра и в кино он играл вместе с рядом известных актеров, многие из которых были его друзьями.
В Москве открылась выставка SUPERPUTIN. Картины, посвященные Владимиру Путину, представили 30 российских художников. Показывая президента России как современного супергероя, художники подчеркивают неординарность личности Путина и его многочисленные "сверхспособности" и "суперсилы".
В Москве состоялась церемония прощания с известным оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Попрощаться с великим тенором пришли сотни людей, среди которых были Лев Лещенко, Игорь Крутой, Иосиф Кобзон, Владимир Познер и другие.
Торговый центр "Синдика" загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара там достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась, площадь обрушения, по данным МЧС, составила 300 квадратных метров.
Рядом со зданием создан экстренный штаб. На прилегающей площади выставлены большие бутыли с холодной водой, ее раздают нуждающимся. На месте происшествия собралась большая толпа прохожих и журналистов.
Гидрометцентр России объявил в пятницу оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за дождя, грозы, ветра и жары. По данным МЧС, в столичном регионе ожидается шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду.
По словам главы МВД России Владимира Колокольцева, личный состав полиции и Росгвардии работал в сложных условиях, дополнительные сложности создало наступление темного времени суток. Территория проведения спецоперации составила около 36 соток
В Москве из-за ураганного ветра, который пронесся городом в понедельник, семь человек погибли и около 70 пострадали. Ветер повалил более 400 деревьев, очевидцы говорят о множестве поврежденных автомобилей.
Оболонский районный суд Киева 4 мая провел предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что обвинение настаивает на личном участии Януковича в судебном заседании.
Во время репетиции демонстрировались впервые участвующие в Параде Победы новейшие "арктические" варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА".
Прощание с поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся в США, прошло во вторник в Москве в Центральном Доме литераторов. Поэт будет похоронен на Переделкинском кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака согласно его воле.
На месте происшествия видно, что половина вагона электрички лежит наискось одним краем на рельсах, другим — в овраге. Спасатели и сотрудники ремонтных служб готовятся с помощью аварийного поезда оттащить части подвижного состава, чтобы освободить пути.
Источник в экстренных службах столицы сообщил, что причиной обрушения конструкций с жидким бетоном в строящемся тоннеле на Калужском шоссе в новой Москве, по предварительным данным, стало нарушение правил проведения строительных работ.
Во среду, 25 января, исполняется 79 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, поэта, певца, актера театра и кино. О его жизни и творчестве снято огромное количество документальных фильмов и телевизионных передач.
Погибший посол России в Турции Андрей Карлов похоронен в четверг на Химкинском кладбище Москвы. Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей.
Бывший президент Украины проводит пресс-конференцию, на которой намерен рассказать "о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане".
Дрессировщик и акробат Олег во время выполнения номера упал с высоты 18 метром и сломал ноги и руку. Теперь парень вынужденно пересел в инвалидное кресло, а передвигаться ему помогает его питомец медведь Яша.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Православные христиане в воскресенье отмечают Рождество Христово - один из важнейших, наряду с Пасхой, праздников для верующих.
Телеканал РЕН ТВ разместил новое видео наезда автобуса на остановку возле станции метро "Сходненская" в Москве. На кадрах, заснятых видеорегистратором автомобиля, видно, как автобус поворачивает к остановке, но не останавливается и врезается в нее.
Появилось видео с места крупной аварии в Москве, где погибли два человека. Запись опубликовал пользователь твиттер Николай Зубов. На записи видно, что автобус "ЛиАЗ" въехал в остановку рядом с метро "Сходненская".
По факту ДТП, в котором погибли пять человек, было возбуждено уголовное дело по двум статьям: "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
Столичная полиция опровергает информацию о заложниках в здании фабрики, где бывший собственник устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Из здания эвакуировали около 15 человек. Пожару присвоена повышенная категория сложности. Огонь вспыхнул в подземном коллекторе, где находятся кабели. В связи с происшествием, потеряна связь с одним человеком.
Торговый центр "Синдика", расположенный у МКАД близ столичного района Строгино, загорелся в воскресенье днем, к вечеру пламя охватило 55 тысяч квадратных метров, часть здания уже обрушилась. Пожар пытаются потушить с помощью вертолетов.
Украинский боксер Андрей Руденко подходил к весам под песню группы "Океан Эльзы", а один из членов его команды держал украинский флаг. Бой украинца против россиянина Поветкина состоится в Москве в субботу, 1 июля.
Трехметрового питона обнаружили в воскресенье днем во дворе жилого дома на севере Москвы, сообщил источник в экстренных службах столицы. Сотрудники экстренных служб сейчас выясняют, как питон оказался во дворе жилого дома.
Российский лидер присоединился к "Бессмертному полку" на Красной площади и прошел с ним до начала Васильевского спуска. В руках он держал портрет своего отца. Рядом с главой государства в числе прочих шли выдающиеся актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин.
В Москве в понедельник прошел дождь с мокрым снегом. По данным синоптиков, российскую столицу 8 и 9 мая ждет прохладная погода, а максимальная температура в понедельник будет в пределах 5-7 градусов тепла.
Столичные полицейские пресекли все попытки нарушить общественный порядок во время футбольного матча ЦСКА - "Спартак" в Москве, серьезных нарушений не допущено, сообщила пресс-служба главка МВД РФ Москвы.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начал свой первый визит в Россию в статусе главы Госдепа. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пройдет в среду, и пока это единственные официально подтвержденные и в Вашингтоне, и в Москве переговоры.
Уникальную цветную видеозапись сделал сотрудник американского посольства, помощник военного атташе США в Москве Мартин Манхоф. На кадрах видно, как гроб с телом Сталина несли по Красной площади в Мавзолей.
Почти 700 ДТП с материальным ущербом произошло в Москве за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД. При этом около 70 человек обратились за медицинской помощью.
Киев занял второе место в десятке самых дорогих городов по аренде жилья (в соотношении с зарплатой), пишет Bloomberg. На первом месте в рейтинге - Каракас, а на седьмом - Москва. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Центр Исследования Университетов Мирового Класса (CWCU) Академии высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун и "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" представляют русифицированную версию Академического рейтинга университетов мира- 2015 (ARWU).
Бывший президент Украины проводит пресс-конференцию, на которой намерен рассказать "о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане".