В Москве на концерте к 9 мая выступил скандальный украинский певец

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В российской столице на концерте, посвященному 9 мая, выступил известный певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский.
Фото артиста были в аккаунте пользователя @nadezhda.ogol.
Виталий Козловский на концерте в Москве
Засветился Козловский и на совместном фото с московским ведущим Денисом Симаковым.
Виталий Козловский и Денис Симуков
Кроме того на одном из порталов города Московский появилось описание подобной концертной программы с участием Козловского.
Скриншот
Афиша с выступление Виталия Козловского на концерте в Москве
Напомним, ране заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько заявила, что украинских артистов, гастролирующих в России, необходимо особым образом представлять в телеэфирах с соответствующими подписями.