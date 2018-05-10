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    Культура

    В Москве на концерте к 9 мая выступил скандальный украинский певец

    (обновлено: )1945121
    Заслуженный артист Украины Виталий Козловский стал участником праздничного концерта, посвященного 9 мая, в Москве.
    Микрофон
    Из открытых источников

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В российской столице на концерте, посвященному 9 мая, выступил известный певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский.

    Фото артиста были в аккаунте пользователя @nadezhda.ogol.

    @nadezhda.ogol
    Виталий Козловский на концерте в Москве

    Засветился Козловский и на совместном фото с московским ведущим Денисом Симаковым.

    denis_simukov
    Виталий Козловский и Денис Симуков

    Кроме того на одном из порталов города Московский появилось описание подобной концертной программы с участием Козловского.

    Скриншот
    Афиша с выступление Виталия Козловского на концерте в Москве

    Напомним, ране заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько заявила, что украинских артистов, гастролирующих в России, необходимо особым образом представлять в телеэфирах с соответствующими подписями.

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