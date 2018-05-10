В Москве на концерте к 9 мая выступил скандальный украинский певец

Из открытых источников

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В российской столице на концерте, посвященному 9 мая, выступил известный певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский.

Фото артиста были в аккаунте пользователя @nadezhda.ogol.

@nadezhda.ogol Виталий Козловский на концерте в Москве

Засветился Козловский и на совместном фото с московским ведущим Денисом Симаковым.

denis_simukov Виталий Козловский и Денис Симуков

Кроме того на одном из порталов города Московский появилось описание подобной концертной программы с участием Козловского.

Скриншот Афиша с выступление Виталия Козловского на концерте в Москве

Напомним, ране заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько заявила, что украинских артистов, гастролирующих в России, необходимо особым образом представлять в телеэфирах с соответствующими подписями.